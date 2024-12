Atlético bate o Barcelona no apagar das luzes e assume o topo de La Liga

Em clássico recheado de emoção, o Atlético de Madrid bateu o Barcelona de virada e assumiu a liderança na tabela do Campeonato Espanhol. Apesar de não ter sido dominante no jogo, o time de Cholo Simeone aproveitou duas chegadas para virar um jogo que parecia impossível: após Pedri abrir o placar para o Barça, Rodrigo de Paul e Sorloth viraram o jogo em contra-ataques perfeitos.

Barcelona 1x2 Atlético de Madrid: como foi o jogo

As escalações indicavam uma postura reativa do Atlético de Madrid, que foi a campo com três volantes no meio. E desta forma ocorreu: o Barcelona foi dono das ações no primeiro tempo e criou volume para criar uma vantagem superior à conquistada ao intervalo. Aos 30 minutos, Pedri arrancou com a bola e em uma tabela com o selo "La Masia", recebeu de Fermín López e ficou cara a cara com Oblak. A batida colocada não deu chances ao esloveno.

Enquanto isso, o Atlético de Madrid sofria para criar chances. Sem finalizações ao gol até o final do primeiro tempo, os Colchoneros custaram a agredir o gol de Inaki Pena, porém, aos 15 minutos da segunda etapa, Rodrigo de Paul apareceu de surpresa na área, aproveitou um corte mal feito por Casadó e finalizou ao gol com êxito.

Rodrigo de Paul comemora o gol de empate em Barcelona x Atlético de Madrid, na 18ª rodada de La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

Com o placar igual, o Barcelona voltou a pressionar pelo resultado com a entrada de Dani Olmo, além de ótima atuação de Raphinha e Lewandowski, ativos na criação. Já o Atlético levava perigo por meio de contra-ataques e chegou a forçar grandes defesas de Inaki Pena. No último lance do jogo, o golpe final: em contra-ataque mortal, Molina cruzou e Sorloth, que entrou no lugar de Antoine Griezmann no segundo tempo, completou de forma indefensável e se sagrou herói do resultado fora de casa.

Com o resultado, o Atlético de Madrid chega a 41 pontos na liderança de La Liga. Do outro lado, o Barcelona estaciona com 38 pontos e ainda pode ser ultrapassado pelo Real Madrid, que enfrenta o Sevilla neste domingo (22).

O que vem pela frente

Agora, o futebol espanhol pausa para as festividades de dezembro. No dia 4 de janeiro, o Barcelona retorna a campo para enfrentar o Unión Deportiva Barbastro pela fase de 16 avos de final da Copa do Rei. Do outro lado, no mesmo dia, o Atlético de Madrid encara o Marbella, também pela taça nacional.

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA 1x1 ATLÉTICO DE MADRID

LA LIGA - 18ª RODADA

🗓️ Data e horário: 21 de dezembro, 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona

⚽ Gols: Pedri (30'/1ºT) (BAR); De Paul (15'/2ºT) e Sorloth (51'/2ºT) (ATM)

🟨 Cartões amarelos: Witzel (ATM)

⚽ ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Martínez e Balde; Casadó, Pedri, Gavi, Fermín, Raphinha e Lewandowski

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Galán, Lenglet, Giménez e Llorente; Gallagher, De Paul, Barrios, Simeone; Griezmann e Álvarez

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (ESP)

