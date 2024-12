Na briga pela liderança de La Liga, Real Madrid terá reforço contra o Sevilla

O Real Madrid encara o Sevilla neste domingo (22), às 12h15 (de Brasília), em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, a última do ano de 2024. Para a partida, crucial na briga pelo título nacional, Carlo Ancelotti contará com um reforço no elenco: o lateral-esquerdo Ferland Mendy, recuperado de uma lesão muscular no quadríceps.

O jogador foi incluído na lista de relacionados para a partida no Santiago Bernabéu, despedida do time merengue da torcida neste ano. Na terceira colocação da tabela, o time de Carlo Ancelotti precisa de uma vitória para chegar aos 40 pontos e encostar na liderança do rival Atlético de Madrid.

Enquanto tratava a lesão, Mendy viu Fran García ter boas atuações pelo lado esquerdo defensivo do Real Madrid. A tendência é que o espanhol de 25 anos seja titular no jogo contra o Sevilla, e siga no páreo pela posição no time principal, apesar do retorno do francês.

Ferland Mendy em ação com a camisa do Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

Aos poucos, os Blancos aliviam a lista de jogadores do departamento médico, grande problema do time na temporada 2024-25. O zagueiro David Alaba, que não entra em campo há mais de um ano, está na fase final da recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. O jogador, inclusive, já treina com o grupo merengue. De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o jogador deve retornar aos gramados contra o Las Palmas, no dia 19 de janeiro, pela 20ª rodada.

No momento, Carvajal e Éder Militão (ruptura do ligamento cruzado do joelho) seguem sem previsão de retorno para o time principal. Os jogadores, inclusive, estão fora da temporada. Apesar disso, o Real Madrid, que pode viver uma longa temporada de 72 partidas, finalmente tem boas notícias com relação ao departamento médico.

