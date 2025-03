Após a classificação do Manchester United para as quartas de final da Europa League, o capitão Bruno Fernandes rebateu as críticas de Jim Ratcliffe - dono do clube. O meio-campista detonou as palavras usadas pelo bilionário inglês, que chamou insinuou que os jogadores eram "pagos em excesso" e "não eram bons o suficiente".

- Se você olhar para jogadores que estamos comprando, mas que nós não compramos... Estamos comprando Antony, Casemiro, Onana, Hojlund, Sancho. São coisas do passado, que gostemos ou não, herdamos e temos que lidar com elas. Por Sancho, que agora joga no Chelsea, nós pagamos metade do salário, estamos pagando 17 milhões de libras para comprá-lo. Leva tempo para se afastar do passado para um novo lugar no futuro - disparou o empresário.

As declarações de Ratcliffe foram direcionadas para três jogadores do elenco: o volante Casemiro, o goleiro Onana e o atacante Hojlund. Bruno Fernandes foi direto e defendeu os jogadores do elenco, após a goleada por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, na última quinta-feira (13).

- Não é legal ouvir certas coisas, obviamente. Eu não acho que qualquer jogador gosta de ouvir críticas ou essas coisas que foram faladas, que você não é bom o suficiente ou pago em excesso. Cada um tem seu próprio contrato. O clube concorda com o contrato quando você chega ou quando você renova, e você precisa provar que pode ser importante para o clube - disse Fernandes.

O Manchester United encara o Lyon nas quartas de final da Liga Europa. Na Premier League, o time está em 14º lugar e visita o Leicester, no próximo domingo (16).

Beruno Fernandes em ação pelo Manchester United (Foto: OLI SCARFF / AFP)

