- Leão fez duas ou três corridas, mas não conseguiu chutar no gol nem achar devoluções. Zero assistência, zero gol, sempre errando a jogada decisiva. Ele usa sua velocidade, dispara com a bola para a frente e pronto. Nessas partidas, você precisa ir além, deve fazer a diferença. O Milan fez um bom jogo, e um ponto não se desdenha, mas o próximo jogo é em Paris e deveriam ter vencido o último - disparou Cassano.