Com o resultado, os Magpies assumem a liderança do Grupo F, o "grupo da morte", com quatro pontos. Logo em seguida, vem o PSG com três. Milan e Borussia Dortmund empataram em 0 a 0 nesta quarta e, com o resultado, ficam com o 3º e o 4º lugar, respectivamente. As equipes voltam à campo no dia 25 de outubro; o Newcastle recebe o Dortmund, enquanto o PSG encara o Milan em Paris.