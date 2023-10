MELHORES ARES

O Liverpool, na última temporada, não viveu seu melhor momento e acabou amargando uma quinta posição na Premier League, ficando longe do objetivo de seguir jogando a Champions. Agora, as pretensões da Europa League são nada menos do que o título secundário continental. A estreia na competição foi boa, batendo o LASK fora casa por 3 a 1, com gols de Darwin Núñez, Salah e Luis Díaz - Florian Flecker marcou para os donos da casa. O egípcio, inclusive, segue voando com a camisa vermelha: são quatro gols e quatro assistências em oito jogos na temporada.