NADA DIFERENTE

O Servette, clube tradicional da Suíça, também não está andando no melhor caminho. A equipe está apenas a oitava colocação do Campeonato Suíço (com 12 times), ocupando uma das vagas para a rodada de rebaixamento. O começo na competição secundária continental também não foi como os torcedores desejavam: derrota em casa para o Slavia Praga, da República Tcheca, por 2 a 0, sofrendo tentos de Lukas Masopust e Igoh Ogbu.