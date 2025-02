Boca Juniors planeja ampliar La Bombonera para 80 mil lugares em 2026

Um dos gigantes da América do Sul, o Boca Juniors planeja aumentar a capacidade de La Bombonera para 80 mil lugares em 2026, segundo o canal TyC Sports, da Argentina. Atualmente, o estádio da equipe argentina pode receber até 54 mil torcedores.

Para a ampliação, além da modernização dos setores já existentes, o Boca pretende adicionar um quarto nível de arquibancada. Os camarotes serão demolidos e a construção seria feita na rua Dr. del Valle Iberlucea, enquanto o campo de jogo seria deslocado alguns metros na direção oposta.

As fotos do projeto mostram o que é planejado para o interior da Bombonera. De acordo com o site Infobae, o Boca Juniors já possui os fundos para começar a obra, e o anúncio será feito nos próximos meses. A expectativa do presidente do clube, o ídolo Juan Román Riquelme, é iniciar as obras já no próximo ano.

O estádio "La Bombonera" foi inaugurado em maio de 1940. O nome oficial homenageia o ex-presidente Alberto José Armando, enquanto o famoso apelido deve-se à sua forma retangular como a de uma caixa de bombons.

