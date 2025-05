Premiação da Libertadores: quanto vale a classificação às oitavas?

A quinta rodada da fase de grupos da Libertadores 2025 começa a definir o futuro dos clubes brasileiros na principal competição do continente. Ao todo, sete equipes do Brasil ainda estão na disputa por vagas nas oitavas de final — e não está em jogo apenas o prestígio esportivo. Classificar-se para o mata-mata também significa reforçar o caixa com cifras milionárias.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nesta semana, São Paulo e Bahia podem garantir a classificação de forma antecipada. Por outro lado, Flamengo e Botafogo jogam pressionados e correm o risco de eliminação precoce. Fortaleza e Internacional dependem de si, mas só decidem a vaga na última rodada. O único brasileiro já garantido nas oitavas é o Palmeiras.

💸 Oitavas valem R$ 7 milhões

Ao avançar para as oitavas de final, cada clube embolsa uma premiação fixa de US$ 1,25 milhão, o equivalente a cerca de R$ 7 milhões, na cotação atual. Essa quantia é somada ao valor recebido na fase de grupos:

continua após a publicidade

🏆 US$ 3 milhões pela participação (R$ 16,83 milhões)

(R$ 16,83 milhões) ✅ US$ 330 mil por vitória (R$ 1,85 milhão)

Ou seja, se um clube vencer todos os seus jogos na fase de grupos (6 vitórias), pode acumular US$ 4,98 milhões — cerca de R$ 28 milhões — antes mesmo do mata-mata começar.

🪙 Confira a premiação total por fase:

Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória

US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7 milhões)

US$ 1,25 milhão (R$ 7 milhões) Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,5 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 9,5 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,2 milhões)

US$ 7 milhões (R$ 39,2 milhões) Campeão: US$ 24 milhões (R$ 134,6 milhões)

🏁 Classificação vale muito

Com uma premiação total que pode ultrapassar os R$ 190 milhões para o campeão invicto, a Libertadores se consolidou como a maior fonte de receita internacional para clubes sul-americanos. Por isso, cada jogo vale ouro — e cada ponto pode significar milhões nos cofres.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.