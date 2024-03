Haaland é o artilheiro da Premier League 2023-24, com 18 gols (Foto: Darren Staples / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 12:18 • Manchester (ING)

Erling Haaland tem vivido um dilema no tocante à sua individualidade. O centroavante faz parte de um sistema altamente coletivo no Manchester City, e apesar do destaque como artilheiro do "carrossel" de Pep Guardiola, sofre para ser reconhecido como um pilar próprio.

Questionado em entrevista coletiva sobre o fato de ter perdido as premiações da Bola de Ouro e do Fifa The Best para Lionel Messi, Haaland desconversou optou por rasgar elogios ao craque argentino.

- Eu não sei se vai ser necessário que ele se aposente para eu ganhar, é uma boa pergunta. A verdade é que ele ganhou os prêmios e também conquistou a Copa do Mundo, então... eu não sei o que falar. Ele é o melhor da história, então... não sei - afirmou o atacante.

Em 2022-23, Haaland viveu momentos mágicos, marcando 52 gols em 53 partidas e sendo uma das principais peças da Tríplice Coroa conquistada pelo City. Na temporada atual, apesar de uma leve queda de rendimento, os números seguem sendo positivos, com 28 tentos em 31 jogos.