Pai? Nos números, Palmeiras de Abel Ferreira não leva desvantagem diante do São Paulo

Abel Ferreira foi pivô de polêmica no Choque-Rei deste final de semana (Foto: Fábio Menotti/Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 05/03/2024 - 07:18 • São Paulo

O Palmeiras empatou com o São Paulo por 1 a 1 no Morumbis neste último domingo (3), e as provocações institucionais por parte do rival pautaram a partida, uma vez que o telão do Morumbi exibiu os dizeres 'respeita teu pai 17/5', fazendo uma referência a freguesia que o Verdão possui para o tricolor em 'mata-mata' na história.

Mas engana-se quem pensa que Abel Ferreira é freguês do time do Morumbis. Desde que a comissão técnica portuguesa chegou ao Verdão, contra o São Paulo, foram 22 partidas, com sete vitórias, oito empates e sete derrotas, marcando 24 gols e tendo 16 gols sofridos.

Apesar do vice-paulista em 2021 e as eliminações das Copas do Brasil de 2022 e 2023, o Palmeiras de Abel Ferreira eliminou o São Paulo nas quartas de final da Libertadores de 2021 e também venceu o Paulistão de 2022 de maneira épica com uma goleada de 4 a 0 sobre o rival.

Ainda no Brasileirão de 2023, a goleada por 5 a 0 sobre o São Paulo foi o jogo que fez o time de Abel Ferreira iniciar a arrancara heróica rumo ao seu 12º título brasileiro.

Mesmo com tamanho equilíbrio nos duelos recentes, o São Paulo é um dos dois únicos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que levam vantagem sobre o Palmeiras na história do confronto: três vitórias a mais. O outro é o Internacional-RS, com cinco. As demais 17 equipes estão em desvantagem em relação ao atual bicampeão brasileiro.