Lionel Messi foi o vencedor do prêmio Fifa The Best 2023 de melhor jogador do mundo. O craque, no entanto, não compareceu à cerimônia e não recebeu o troféu em mãos. Messi atualmente joga pelo Inter Miami, mas durante parte do período considerado, o jogador estava no Paris Saint-Germain, além da seleção da Argentina.