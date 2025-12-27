Com o encerramento de 2025, o futebol europeu viveu um cenário pouco comum quando se trata da discussão sobre os melhores jogadores do mundo. Após quase duas décadas marcadas por uma rivalidade quase exclusiva entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o ano apresentou um debate mais aberto, pulverizado e sustentado por diferentes estilos, contextos e protagonismos. Não houve um nome isolado, incontestável. Houve, sim, uma constelação de jogadores que marcaram o período de maneiras distintas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesse contexto, três nomes estiveram no centro das discussões durante boa parte do ano: Raphinha, Lamine Yamal e Dembélé. Ainda assim, o debate não se limitou a eles. Salah, Mbappé, Vitinha e Nuno Mendes também viveram temporadas de alto impacto, com peso técnico, protagonismo em jogos grandes e participação direta em conquistas relevantes. A seguir, o Lance! analisa o desempenho dos sete jogadores que melhor simbolizaram o futebol europeu em 2025.

continua após a publicidade

Mohamed Salah

A temporada 2024/25 do Liverpool entrou para a história, e Mohamed Salah foi o grande rosto desse sucesso. Sob o comando do egípcio, os Reds dominaram a Premier League com autoridade, assegurando o título com quatro rodadas de antecedência. Mais do que levantar a taça, Salah protagonizou uma das campanhas individuais mais expressivas já vistas no campeonato inglês.

O camisa 11 foi decisivo desde o início do torneio. Liderou a liga em gols e assistências, alcançando 47 participações diretas em gols – 29 gols e 18 assistências – e igualou um recorde histórico de Alan Shearer e Andrew Cole, ainda que em um contexto mais exigente, com temporadas mais curtas. O impacto não se limitou aos números frios: Salah foi o jogador que ditou o ritmo ofensivo do Liverpool, assumindo responsabilidades em jogos grandes e momentos decisivos.

continua após a publicidade

Salah comemorando gol pelo Liverpool (Foto: Divulgação/ Liverpool)

A regularidade também chamou atenção. Salah manteve média inferior a 130 minutos por participação em gol, liderou o time em chances criadas e foi o principal desequilibrador em confrontos diretos contra concorrentes ao título. O desempenho lhe rendeu mais uma Chuteira de Ouro da Premier League e o prêmio de melhor jogador da competição, reforçando seu status entre os grandes da era moderna.

O contraste veio na virada da temporada. Em 2025/26, o rendimento caiu de forma perceptível. O Salah dominante do ano anterior deu lugar a um jogador menos influente, reflexo direto de um Liverpool em processo de transição. Ainda assim, o recorte de 2025 consolida o egípcio como um dos grandes nomes do futebol europeu no período.

Nuno Mendes

O ano de 2025 representou um ponto de virada definitivo na carreira de Nuno Mendes. Já reconhecido como um lateral moderno e ofensivo, o português elevou seu patamar ao combinar impacto defensivo, produção ofensiva e protagonismo em jogos de altíssimo nível. No PSG, foi peça-chave na temporada histórica que culminou na tríplice coroa do clube francês.

Sua campanha ganhou um capítulo emblemático na final da Nations League. Diante da Espanha, favorita ao título, Nuno Mendes enfrentou diretamente Lamine Yamal, um dos jogadores mais influentes do futebol europeu naquele momento. O duelo individual sintetizou sua temporada: segurança defensiva e ofensiva, e impacto direto no resultado. O lateral marcou um gol, deu assistência no segundo e ainda converteu sua cobrança nos pênaltis.

Nuno Mendes e Yamal batalhando na final da Nations League (Foto: Reprodução/X)

No PSG, o desempenho seguiu no mesmo nível. Nuno Mendes participou ativamente da construção ofensiva, acumulando assistências, chances criadas e presença constante no terço final do campo. Ao mesmo tempo, manteve altos índices defensivos, com bom número de desarmes, interceptações e duelos vencidos, sustentando o equilíbrio da equipe.

Ao fim de 2025, o português somava sete títulos no ano, números expressivos para um jogador de sua posição. Mais do que estatísticas, Nuno Mendes consolidou-se como referência técnica em um setor historicamente carente de protagonistas no futebol europeu.

Vitinha

A ascensão do PSG ao topo do futebol europeu passou diretamente pelos pés de Vitinha. Em 2025, o meio-campista português deixou de ser apenas uma peça funcional para se tornar o verdadeiro organizador do jogo parisiense. Sua temporada foi marcada por controle, inteligência tática e regularidade em altíssimo nível.

Vitinha assumiu o comando do meio-campo em um time recheado de estrelas. Com altíssima taxa de acerto nos passes, capacidade de quebrar linhas e leitura de jogo refinada, tornou-se o elo entre defesa e ataque. Sua influência se refletiu tanto na Champions League quanto nas competições domésticas, onde o PSG impôs ritmo e controle territorial na maioria dos jogos.

Vitinha em ação pelo PSG na temporada 2024/25 (Foto: AFP)

O reconhecimento veio de forma natural. Vitinha terminou 2025 entre os primeiros colocados na votação da Bola de Ouro, reflexo direto de sua importância coletiva. Não se tratava apenas de números ofensivos – embora gols e assistências também estivessem presentes –, mas da capacidade de organizar, acelerar ou cadenciar o jogo conforme a necessidade.

Kylian Mbappé

A chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid trouxe expectativas gigantescas, e, individualmente, o francês correspondeu. Em um ano marcado por instabilidades coletivas do clube merengue, Mbappé foi o principal ponto de sustentação ofensiva, assumindo o protagonismo com naturalidade.

Em sua primeira temporada completa pelo Real Madrid, Mbappé liderou o ataque, conquistou a Chuteira de Ouro Europeia e encerrou o ano com 59 gols pelo clube, igualando um recorde histórico de Cristiano Ronaldo. O francês manteve média impressionante de participação em gols, aliando volume de finalizações, eficiência e presença constante na área.

Mbappé comemora seu gol no jogo do Real Madrid contra o Osasuna (Foto: Javier Soriano/AFP)

Mesmo em um contexto coletivo irregular, Mbappé foi decisivo em clássicos, confrontos europeus e partidas de alta pressão. Sua capacidade de desequilíbrio individual compensou, em muitos momentos, a falta de fluidez do time. Além disso, alcançou a marca de 400 gols na carreira ainda em plena atividade no mais alto nível. O ano de 2025 consolidou Mbappé como o principal goleador do futebol europeu e como referência absoluta no ataque, independentemente das oscilações ao redor.

Raphinha

Poucos jogadores viveram uma transformação tão clara em 2025 quanto Raphinha. Frequentemente subestimado em debates individuais, o brasileiro do Barcelona construiu uma temporada de protagonismo, liderança e números que o colocaram entre os principais nomes do futebol mundial.

Sob o comando de Hansi Flick, Raphinha atingiu um patamar inédito. Na temporada 2024/25, acumulou gols, assistências e participação direta em conquistas importantes, como La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. Sua influência foi especialmente notável na Champions League, onde estabeleceu recordes de participações em gols pelo clube.

Raphinha comemora vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

Além dos números, Raphinha assumiu papel de liderança técnica. Atuando aberto, por dentro ou alternando funções com Yamal, o brasileiro foi fundamental na fluidez ofensiva do Barça. Mesmo enfrentando lesões na segunda metade do ano, manteve relevância e status de referência no elenco.

O quinto lugar na Bola de Ouro não refletiu totalmente o impacto de sua temporada, mas o recorte de 2025 o coloca entre os jogadores mais completos e decisivos do futebol europeu.

Lamine Yamal

Lamine Yamal viveu, em 2025, um daqueles anos que redefinem carreiras precocemente. Ainda, de certa forma, adolescente, o atacante espanhol foi protagonista absoluto em jogos grandes, assumindo responsabilidades que normalmente recaem sobre jogadores mais experientes.

Na primeira metade do ano, Yamal foi determinante na campanha do Barcelona. Dominou clássicos contra o Real Madrid, decidiu partidas importantes na Champions League e mostrou capacidade rara de influenciar jogos mesmo sob forte marcação. Sua combinação de drible, visão e tomada de decisão o colocou entre os melhores do mundo.

Lamine Yamal em ação pela seleção espanhola (Foto: Reprodução/X/@SEFutbol)

A segunda parte de 2025 trouxe desafios físicos, com lesões que limitaram sua sequência. Ainda assim, sempre que esteve em campo, manteve alto nível de produção, criando chances, acumulando assistências e sendo o principal desequilibrador ofensivo da equipe.

O segundo lugar nas votações de prêmios como Bola de Ouro e The Best, da Fifa, reflete o grande ano do jogador. Yamal não apenas encantou: ele sustentou desempenho em alto nível, algo raro para sua idade no futebol europeu.

Ousmane Dembélé

A trajetória de Ousmane Dembélé sempre foi marcada por expectativas e interrupções. Em 2025, no entanto, o francês viveu o ano mais completo de sua carreira. No PSG, reinventou-se como atacante central e liderou tecnicamente uma equipe que conquistou os principais títulos da temporada.

Dembélé combinou volume ofensivo, eficiência e inteligência tática. Atuando por dentro, participou ativamente da construção das jogadas, marcou gols decisivos e distribuiu assistências em momentos-chave, especialmente na Champions League. Sua atuação contra Liverpool e Arsenal simbolizou seu impacto em jogos grandes.

Dembélé comemora gol pelo PSG (Fred Tanneau/AFP)

Além dos números expressivos, Dembélé assumiu papel de liderança. Foi o jogador que melhor sintetizou o equilíbrio entre desempenho individual e conquistas coletivas, sendo peça central na tríplice coroa do PSG. O reconhecimento veio com o prêmio de melhor jogador da Champions League e, posteriormente, com a Bola de Ouro e o prêmio The Best, da Fifa.

Jovens que mais evoluíram em 2025

Além dos protagonistas consolidados, 2025 também foi marcado pela ascensão de jovens talentos. João Neves consolidou-se no meio-campo do PSG, combinando intensidade, leitura de jogo e regularidade. Estêvão mostrou rápida adaptação ao futebol inglês após chegar ao Chelsea, assumindo protagonismo ofensivo.

Desiré Doué teve crescimento exponencial, sendo decisivo na campanha europeia do PSG, enquanto Kenan Yildiz encantou pela Juventus com criatividade e capacidade de desequilíbrio. Todos eles deram passos importantes rumo à elite do futebol europeu, em um ano que mostrou que a renovação segue em curso.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.