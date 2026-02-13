O técnico Marquinhos Santos vive um momento de afirmação no comando do Arema FC. Vindo de uma sequência positiva com três vitórias nos últimos quatro jogos, o treinador brasileiro fez um balanço de seu trabalho à frente da equipe na Liga da Indonésia. Desde o início da temporada no cargo, o comandante avaliou o desempenho do time nas primeiras 20 rodadas da competição e ressaltou as perspectivas favoráveis para a continuidade do campeonato.

Adaptação cultural e desempenho

Marquinhos enfatizou a grandeza do clube no cenário local e a ambição de alcançar as melhores colocações possíveis nas disputas em curso. O treinador reconheceu os desafios naturais de trabalhar no exterior, citando a barreira do idioma e a necessidade de adaptação a uma cultura distinta como fatores complexos. Apesar dessas dificuldades, ele classificou a performance da equipe como satisfatória até o momento.

— Acredito que tivemos um bom desempenho nessas 20 primeiras rodadas e, principalmente, as perspectivas para a sequência são positivas — afirmou.

Marquinhos Santos é treinador do Arema FC (Foto: Divulgação/Arema FC)

Vitória expressiva e próximo desafio

O otimismo do técnico é sustentado pelo resultado obtido na rodada anterior: uma vitória por 2 a 0 sobre o Persija Jakarta, terceiro colocado na tabela, atuando fora de casa diante de um público superior a 70 mil pessoas. Para Marquinhos, triunfos com esse nível de dificuldade elevam o moral do elenco, além de serem fundamentais para a matemática da classificação. O foco agora se volta para o próximo compromisso, neste domingo, quando o Arema receberá o Semen Padang, equipe que figura na zona de rebaixamento (Z3), buscando manter a trajetória de ascensão.

