Quem é Victor Boniface, autor de um dos gols do título da Bundesliga do Bayer Leverkusen?

Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 14:25 • Leverkusen (ALE)

O futebol na Alemanha tem um novo campeão, desta vez inédito. O Bayer Leverkusen venceu o Stuttgart por 5 a 0 e conquistou o título da Bundesliga com cinco rodadas de antecedência.

No duelo em que definiu a competição, Victor Boniface abriu o placar, logo aos 25 minutos do primeiro tempo, de pênalti. O experiente Xhaka ampliou aos 15', e Wirtz, três vezes, aos 23', 38' e 44', ambos da segunda etapa.

QUEM É?

Nigeriano, de 22 anos, Boniface está em sua primeira temporada pelo Bayer Leverkusen e é um dos grandes destaques do elenco.

O camisa 22 foi contratado por cerca de 20 milhões de euros (em torno de R$ milhões), com vínculo até 2028, vindo do Union Saint-Gilloise, da Bélgica, onde atuou também por uma temporada, e marcou 17 gols e 11 assistências em 51 partidas.

A maior partida da carreira do jogador foi pelo Bodo/Glimt, da Noruega, com quatro temporadas no currículo, somando 23 gols e três passes para gol em 66 jogos.

Em janeiro deste ano, já peça fundamental no Leverkusen, Boniface sofreu uma lesão na virilha durante um treino pela seleção nigeriano, às vésperas da Copa das Nações Africanas, sendo submetido à cirurgia e ficando de fora por cerca de quatro meses, retornando no dia 3 de abril, contra o Fortuna Düsselforf.

Duas partidas depois, o atacante voltou a marcar, na classificação à semifinal da Liga Europa, contra o West Ham. Contra o Stuttgart, justamente na partida em que deu ao time a conquista da Bundesliga, o jogador inaugurou o marcador. Na atual temporada, 18 gols e nove assistências em 27 partidas.

Junto ao Nathan Tella, Boniface se tornará o primeiro nigeriano vencedor do Campeonato Alemão pelo Bayern Leverkusen. Na Bundesliga, passou a ser o terceiro, além de Pascal Ojiqwe, em 1998, com Kaiserslautern, e Sunday Oliseh, com o Borussia Dortmund, em 2022.

Com a importância na equipe alemã, Victor Boniface passou a despertar interesse de gigantes europeus, mas o desejo do jogador é permanecer em Leverkusen por, pelo menos, mais uma temporada.

