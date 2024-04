Xabi Alonso mostra o que aprendeu com ‘mestres’ em conquista da Bundesliga, seu primeiro título

Xabi Alonso já conduziu o Bayer Leverkusen a um inédito título de Bundesliga e quer ganhar mais (Foto: INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por João Marcos • Publicada em 14/04/2024 - 15:30 • Leverkusen (ALE)

A irretocável campanha do Bayer Leverkusen no título da Bundesliga tem vários protagonistas, como os laterais Grimaldo e Frimpong, o meio-campista Xhaka ou o meia-atacante Wirtz. Mas é consenso que o nome que melhor representa a conquista da taça é o do técnico Xabi Alonso.

Contratado em outubro de 2022, após dirigir o time B da Real Sociedad-ESP, o espanhol desembarcou na Alemanha para tirar o time da zona do rebaixamento, mas fez bem mais que isso: conduziu o time em uma campanha de recuperação espetacular, que terminaria simplesmente com a classificação para a Europa League da atual temporada.

A arrancada na Bundesliga, por si só, já seria o suficiente para apresentar a todo o mundo o potencial do jovem técnico. Mas Xabi Alonso tem DNA de campeão, e sabia que era possível fazer mais e melhor com a equipe que tinha em mãos. Para isso, usou de todo o conhecimento que adquiriu enquanto desfilava seu futebol de técnica invejável pelos clubes que defendeu.

Como jogador, teve o privilégio de ser comandado por alguns dos melhores técnicos da história e, ao que tudo indica, o espanhol absorveu um pouco de cada um de seus 'mestres' para faturar a Bundesliga.

Ao chegar no Leverkusen, por exemplo, o treinador iniciou seu trabalho organizando o sistema defensivo da equipe. Assim como José Mourinho, que foi seu técnico no Real Madrid, deu estabilidade e confiança ao elenco. Por mais que o início tenha sido difícil, com apenas uma vitória nos primeiros sete jogos, tornou o time competitivo em busca de objetivos maiores.

Xabi Alonso foi comandado por José Mourinho entre os anos de 2010 e 2012 no Real Madrid (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

De Ancelotti, outro que dirigiu Xabi Alonso no Real Madrid e também no Bayern de Munique, o espanhol parece ter absorvido a capacidade de extrair o máximo de cada jogador. Entre os nomes citados anteriormente como destaques da campanha do título, apenas Grimaldo e o meio-campista Xhaka foram contratados. Atletas como Frimpong e Wirtz já faziam parte do grupo, e viram seu rendimento melhorar sob o comando do treinador.

Xabi Alonso trabalhou com Ancelotti no Real Madrid, entre 2013 e 2014, e no Bayern de Munique, entre 2016 e 2017 (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Mas o técnico que Xabi Alonso parece ter mais semelhanças é Guardiola, treinador com quem trabalhou no Bayern de Munique entre 2014 e 2016. Não apenas pela nacionalidade e posição do campo em que atuavam quando jogadores, mas também pela trajetória meteórica.

Logo em sua primeira temporada pelo Barcelona (2008-09), Guardiola conquistou o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Champions League, naquele que seria o primeiro ano de um dos melhores times da história do futebol.

Semelhanças entre Guardiola e Xabi Alonso vão além da nacionalidade (Foto: Christof Stache / AFP)

E embora Xabi Alonso tenha conquistado apenas a Bundesliga até o momento, sua equipe é a grande favorita aos títulos da Copa da Alemanha, competição da qual já é finalista, e da Europa League, torneio em que segue vivo, próximo de disputar a semifinal. Assim, sonhar com a Tríplice Coroa está longe de ser impossível.

Com a permanência no Leverkusen garantida para a próxima temporada, Xabi Alonso mostrou que aprendeu bem a lição de cada um dos seus principais mestres, e não é mais um técnico promissor, mas uma realidade.