Clube tradicional da França corre risco de falência; entenda

Um dos clubes mais simbólicos da França corre risco de desaparecer diante de uma disputa judicial com um atacante. Trata-se do Ajaccio, que enviou uma carta aberta ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, pedindo ajuda contra o que chamou de processo fraudulento envolvendo o jogador Youcef Belaili. A equipe foi rebaixada administrativamente para a sétima divisão recentemente por problemas financeiros.

Youcef Belaili defendeu o Ajaccio em 2022/2023 e entrou com um processo cobrando 380 mil euros (cerca de R$ 2,3 milhões na cotação atual) ao clube. Porém, de acordo com o time francês, Belaili foi condenado a pagar este valor a sua ex-equipe, o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Sob esse argumento, a equipe centenária solicitou ajuda à Fifa:

"Nosso clube é vítima de uma fraude organizada, respaldada por uma decisão da Fifa tomada em julho de 2025. Essa decisão, tomada com base em um documento falso, nos proíbe de qualquer contratação, mergulhando assim nosso clube em um estado de morte clínica", divulgou em comunicado oficial.

Portanto, a alegação do Ajaccio é que a condenação usou um memorando de entendimento assinado por um ex-dirigente do Ajaccio, Alain Caldarella, e pelo Al-Ahli. Porém, as duas partes negam que este documento exista. O apelo direcionado à Fifa argumenta sobre isso:

"Senhor presidente, esta não é uma simples disputa esportiva. É um clube centenário, enraizado em seu território, recentemente assumido por uma nova equipe determinada a reconstruir um projeto saudável, íntegro e sustentável. Não podemos aceitar que nosso clube seja sacrificado por atos de falsificação, sem uma reação de vocês. A única alternativa que os seus serviços nos oferecem é a seguinte: ou pagamos a quantia de 380 mil euros, valor da fraude da qual somos vítimas, ou o nosso clube centenário desaparece. É esta a justiça do futebol mundial?", questionou o Ajaccio no comunicado.

Ajaccio buscou ajuda da Fifa para evitar falência (Foto: Reprodução/Ajaccio)

Rebaixamento administrativo recente

O Ajaccio estava na segunda divisão da França até a última temporada, quando foi rebaixado administrativamente devido a problemas financeiros. Portanto, à exemplo do Bourdeaux, o clube teve de recomeçar em divisões inferiores, especificamente na sétima divisão, jogando uma liga regional de Córsega. Fundado em 1910, o Ajaccio é o maior clube da região, tendo se sagrado campeão da segunda divisão da França duas vezes e acumulando 14 temporadas na elite do país.

