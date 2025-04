Mesmo disputando três títulos de forma simultânea, o Barcelona já se programa para reforçar o elenco na próxima temporada. Neste sentido, um brasileiro se tornou prioridade para os Culés. Trata-se de Dodô, lateral-direito da Fiorentina e que foi convocado durante o ciclo de Dorival Júnior na Seleção Brasileira.

Atualmente com 26 anos, Dodô é um dos destaques da Fiorentina na temporada, com quatro assistências em 41 jogos somando todas as competições. Seu desempenho individual impacta diretamente no coletivo, uma vez que a equipe figura a oitava colocação da Serie A e está nas quartas da Conference League.

A intenção do Barcelona em contratar Dodô é reforçar a lateral-direita. Hoje, o titular da posição é o francês Jules Koundé, de 26 anos, que também é utilizado como zagueiro. Seu reserva imediato é Héctor Fort, de apenas 18 anos.

Dodô tem contrato junto a Fiorentina até junho de 2027. Recentemente, as partes tentaram negociar uma renovação, porém, sem sucesso. Em virtude da boa temporada, o brasileiro teve valorização em seu passe e, por isso, aguarda a próxima janela de transferências para entender melhor a situação do mercado.

Revelado pelo Coritiba, Dodô se transferiu cedo para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, aos 20 anos. A adaptação não foi fácil, uma vez que acabou emprestado ao Vitória de Guimarães no período. Depois de altos e baixos, foi comprado em julho de 2022 pela Fiorentina.

(Foto: Reprodução/Instagram @dodo98)

Na Itália, o lateral teve impacto imediato, assumindo a titularidade da posição. De lá pra cá, o brasileiro já soma 109 partidas pela equipe. Além do Barcelona, times como Atlético de Madrid, Milan, Brighton e Tottenham já sondaram a situação de Dodô nos últimos anos.

Dodô foi convocado em 2024

Em alta pela Fiorentina, Dodô teve seu grande reconhecimento da carreira em novembro do ano passado, quando foi convocado por Dorival Júnior para repor a baixa de Vanderson, suspenso. Ele esteve disponível para a partida contra o Uruguai, tendo ficado no banco de reservas.