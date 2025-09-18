O volante Júlio Romão, que no Brasil passou por Athletico-PR e Ponte Preta, voltou a atuar no último sábado (13) após quatro meses. O jogador do Ferencváros se recuperou de uma grave lesão na fíbula direita e foi titular na goleada por 15 a 0 contra o Szarvaskend pela 3ª fase da Copa da Hungria.

— Muito feliz em voltar a atuar. Foi um período complicado. Durante a recuperação tive alguns problemas com infecção, mas Deus se fez presente, como sempre, e agora estou de volta. Passaram várias coisas na minha cabeça, como: “Será que vou voltar a mesma coisa?”. Para falar a verdade foi mais difícil do que eu esperava — disse Júlio Romão.

O volante Júlio Romão volta a atuar pelo Ferencváros (Foto: Divulgação)

Romão chegou ao Ferencváros em fevereiro deste ano e conseguiu o feito de conquistar dois títulos nacionais jogando por clubes diferentes na mesma temporada. Durante o calendário 2024/25, ele defendeu o Qarabag, do Azerbaijão, antes de desembarcar na Hungria.

Além do Campeonato Húngaro, o volante quer coroar a nova temporada com o título da Copa da Hungria. A equipe está classificada para as oitavas de final.

— Bom demais voltar e ainda mais voltar com uma super vitória. A Copa da Hungria é muito importante para nós. Ano passado perdemos na final e este ano queremos ser campeões — finalizou.

Júlio Romão tem 27 anos e é natural de Belford Roxo (RJ). O jogador tem passagem sub-20 do Athletico Paranaense, Ponte Preta e Santa Cruz. No futebol europeu, o volante atuou no Santa Clara, de Portugal; Qarabag, do Azerbaijão, onde somou mais de 120 partidas. Atualmente, o jogador está no Ferencvaros, da Hungria.

