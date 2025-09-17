Estêvão titular? Veja a escalação do Chelsea pela Champions League
Bayern de Munique e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE), pela primeira rodada da Champions League. Com diversos brasileiros no elenco, Enzo Maresca confirmou a titularidade apenas de João Pedro, um dos artilheiros dos Blues desde que chegou ao clube. O meia Andrey Santos e o brasileiro Estêvão estarão no banco de reservas.
Veja a escalação do Chelsea contra o Bayern de Munique pela Champions League
Titulares: Robert Sánchez; Malo Gusto; Tosin Adarabioyo; Trevoh Chalobah; Marc Cucurella; Reece James (C); Moisés Caicedo; Cole Palmer; Enzo Fernández; Pedro Neto; João Pedro.
Reservas: Jorgensen, Ted Curd, Wesley Fofana, Josh Acheampong, Jorrel Hato, Andrey Santos, Facundo Buonanotte, Alejandro Garnacho, Tyrique George, Estêvão, Jamie Gittens, Marc Guiu.
Como chegam os times para a partida?
O Bayern de Munique, treinado por Vincent Kompany, chega para a estreia na Champions League em uma forma avassaladora. A equipe iniciou a temporada de maneira perfeita, com cinco vitórias em cinco jogos, a conquista da Supercopa da Alemanha e uma goleada recente de 5 a 0 sobre o Hamburgo.
O Chelsea, de Enzo Maresca, retorna à Champions League após dois anos de ausência, mas chega com credenciais de campeão do Mundial de Clubes e como o primeiro time a vencer todas as competições da Uefa. No entanto, a equipe tem tido um início de temporada irregular no campeonato inglês, como demonstrado no recente empate em 2 a 2 com o Brentford.
Tudo sobre o jogo entre Bayern de Munique e Chelsea pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x Chelsea
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
👁️ Onde assistir: TNT e da HBO Max
🟨 Arbitragem: José María Sánchez (árbitro); Raúl Cabañero e Iñigo Prieto (assistentes); Guillermo Cuadra Fernandez (quarto árbitro)
📺 VAR: Carlos del Cerro Grande
