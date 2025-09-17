menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Isak vai estreiar? Liverpool divulga escalação para jogo da Champions League

Atacante irá começar o duelo na equipe titular

Isak em treinamento pelo Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)
imagem cameraIsak em treinamento pelo Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Gonzaga Spiler,
Dia 17/09/2025
15:24
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quarta-feira (17), o Liverpool estreia na Champions League contra o Atlético de Madrid, em Anfield. O técnico Arne Slot aposta em força máxima para buscar os primeiros três pontos no torneio. Entre os 11 iniciais, o grande destaque é Alexander Isak, que fará sua estreia com a camisa dos Reds justamente na maior competição de clubes do mundo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja a escalação do Liverpool 🔴

A equipe comandada por Arne Slot vai completa para o duelo com o Atlético. Entre os titulares, aparecem as principais contratações da última janela: Florian Wirtz, que já estreou na Premier League, e Isak, agora começando sua trajetória pelo clube. O atacante assume o lugar de Ekitiké, que ficará no banco de reservas. Outro reforço, Frimpong, inicia a partida entre os titulares. Szoboszlai, peça consolidada do elenco, segue no meio-campo e chega ao seu 100º jogo pelos Reds.

continua após a publicidade

⚽ GOL: Alisson
⚽ LTD: Robertson
⚽ ZAG: Konaté
⚽ ZAG: Van Dijk
⚽ LTE: Frimpong
⚽ MEI: Gravenberch
⚽ MEI: Szoboszlai
⚽ MEI: Florian Wirtz
⚽ ATA: Salah
⚽ ATA: Gakpo
⚽ ATA: Isak

Isak na chegada a Anfield para o duelo contra o Atlético de Madrid, pela Champions League (Foto: Reprodução/X)
Isak na chegada a Anfield para o duelo contra o Atlético de Madrid, pela Champions League (Foto: Reprodução/X)

Kerkez na reserva

Milos Kerkez, lateral que veio do Bournemouth, ficará na reserva no duelo. O jogador foi alvo de polêmicas, já que, no jogo contra o Burnley, Kerkez foi substituído ainda no primeiro tempo. Após o jogo, Arne Slot explicou por que substituiu Kerkez antes do intervalo. Segundo o técnico, o cartão amarelo precoce e o estilo intenso do jogador pesaram na decisão.

continua após a publicidade

— Foi porque ele recebeu um cartão amarelo. Achei que a única maneira de perdermos hoje seria se ficássemos com 10 homens. Com o Milos (Kerkez), nunca consigo ter 100% de certeza de que ele não cometerá a próxima falta — afirmou o holandês.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias