Nesta quarta-feira (17), o Liverpool estreia na Champions League contra o Atlético de Madrid, em Anfield. O técnico Arne Slot aposta em força máxima para buscar os primeiros três pontos no torneio. Entre os 11 iniciais, o grande destaque é Alexander Isak, que fará sua estreia com a camisa dos Reds justamente na maior competição de clubes do mundo.

Veja a escalação do Liverpool 🔴

A equipe comandada por Arne Slot vai completa para o duelo com o Atlético. Entre os titulares, aparecem as principais contratações da última janela: Florian Wirtz, que já estreou na Premier League, e Isak, agora começando sua trajetória pelo clube. O atacante assume o lugar de Ekitiké, que ficará no banco de reservas. Outro reforço, Frimpong, inicia a partida entre os titulares. Szoboszlai, peça consolidada do elenco, segue no meio-campo e chega ao seu 100º jogo pelos Reds.

⚽ GOL: Alisson

⚽ LTD: Robertson

⚽ ZAG: Konaté

⚽ ZAG: Van Dijk

⚽ LTE: Frimpong

⚽ MEI: Gravenberch

⚽ MEI: Szoboszlai

⚽ MEI: Florian Wirtz

⚽ ATA: Salah

⚽ ATA: Gakpo

⚽ ATA: Isak

Isak na chegada a Anfield para o duelo contra o Atlético de Madrid, pela Champions League (Foto: Reprodução/X)

Kerkez na reserva

Milos Kerkez, lateral que veio do Bournemouth, ficará na reserva no duelo. O jogador foi alvo de polêmicas, já que, no jogo contra o Burnley, Kerkez foi substituído ainda no primeiro tempo. Após o jogo, Arne Slot explicou por que substituiu Kerkez antes do intervalo. Segundo o técnico, o cartão amarelo precoce e o estilo intenso do jogador pesaram na decisão.

— Foi porque ele recebeu um cartão amarelo. Achei que a única maneira de perdermos hoje seria se ficássemos com 10 homens. Com o Milos (Kerkez), nunca consigo ter 100% de certeza de que ele não cometerá a próxima falta — afirmou o holandês.

