O Sporting anunciou, nesta terça-feira (8), o falecimento de Aurélio da Silva Pereira, ex-membro do departamento de recrutamento nas categorias de base do clube. Antigo jogador do clube, o lusitano foi o responsável por revelar nomes como Cristiano Ronaldo, Luís Figo e Paulo Futre.

Aurélio atuou nas categorias de base dos Leões, mas não virou profissional, atuando em equipes amadoras antes de embarcar na carreira de treinador. Por mais de duas décadas, foi treinador da equipe juvenil em retorno ao time lisboeta, mas seu maior sucesso iniciou em 1988, onde criou a rede de recrutamentos.

O sistema o permitiu descobrir grandes talentos no futebol local, passando a conduzir diversos nomes. Emílio Peixe, Simão Sabrosa, Nani, Quaresma, Cristiano e Figo estiveram sob sua tutela no período. A relevância do trabalho o fez ser prestigiado internamente a ponto de dar nome ao principal campo da Academia Cristiano Ronaldo, instalações de treinamento do Sporting.

👀 Veja a nota do clube na íntegra:

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Aurélio da Silva Pereira, o inconfundível Senhor Formação, Sócio 3.226-0, que faleceu esta terça-feira aos 77 anos. Nascido a 1 de Outubro de 1947, desde cedo se uniu ao Sporting CP para jogar futebol e mais tarde, depois de sair para o Clube Futebol Benfica onde se tornou treinador, regressou ao Clube para treinar os escalões mais jovens durante cerca de 20 anos. Em 1988, criou e passou a liderar o Departamento de Recrutamento e Formação e a história a partir daí é mais do que conhecida e reconhecida: encontrou grande parte dos maiores talentos nacionais e trouxe-os para o Sporting CP, onde cresceram e vingaram, passando depois para grandes palcos do futebol mundial. [...] Será para sempre recordado como um dos maiores nomes da história do futebol nacional e, acima de tudo, da história do Sporting Clube de Portugal. Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de esforço, dedicação, devoção e glória de Leão ao peito."

Aurélio Pereira foi o responsável por gerar nomes como Cristiano Ronaldo e Luís Figo para o Sporting (Foto: Reprodução/Portugal)

🔴🟢 Cristiano Ronaldo e Figo brilharam pelo Sporting antes do topo do mundo

Os dois craques portugueses, anos antes de alcançar prêmios da Bola de Ouro, brilharam com a camisa alviverde. Figo fez sua estreia pelos profissionais na temporada 1989-90. Ao todo, foram mais de 150 partidas pelo clube; em 1994-95, sua última jornada no futebol português, o astro fez 11 gols, deu 14 assistências e contribuiu para a conquista da Taça de Portugal.

Ronaldo, por sua vez, passou apenas um ano nos profissionais do José Alvalade. Em 2002-03, o craque atuou em 31 jogos, com cinco bolas na rede e três passes para tentos, e chamou a atenção do Manchester United, que o adquiriu por 19 milhões de euros (R$ 64 milhões na cotação atual) no verão seguinte.

O atual centroavante do Al-Nassr também prestou sua homenagem a Aurélio Pereira através de suas redes sociais. Confira abaixo: