Quanto tempo falta para Kane ganhar seu possível primeiro título?

Na lista de melhores atacantes dos últimos anos, Harry Kane está perto de sair da fila de espera para conquistar seu primeiro título na carreira. Depois de temporadas de frustração pelo Tottenham, e um ano abaixo pelo Bayern, o "Furacão", como é apelidado de forma carinhosa pela torcida, conta os dias para acabar com sua seca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Atual líder da Bundesliga com seis pontos de frente para o Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique precisa sustentar a vantagem por apenas mais sete jogos. Caso consiga manter a distância atual, a equipe pode ser campeã já no dia 3 de maio, contra o RB Leipzig, fora de casa.

continua após a publicidade

O cenário em questão leva em consideração se a distância de seis pontos for mantida. Caso o Leverkusen tropece no meio do caminho, por exemplo, o título pode ser ainda mais adiantado para Harry Kane e os bávaros. O mesmo ao contrário, caso o Bayern desperdice pontos e o Leverkusen vença jogos. A Bundesliga tem rodada final marcada para o dia 17 de maio.

A data mais próxima que o Bayern tem a chance de ser campeão é no dia 19 de abril, quando enfrenta o Heidenheim. Para que isso aconteça, é necessário que os Bávaros vençam todos seus jogos até lá, enquanto o Leverkusen tropece de forma constante.

continua após a publicidade

Comparando o calendário restante, o Bayern de Munique terá jogos mais difícies em comparação ao Leverkusen. Nas sete partidas finais, Harry Kane e companhia enfrentarão times como Borussia Dortmund, Mainz, Borussia Monchengladbach e RB Leipzig. O Leverkusen, por sua vez, pega o Dortmund e Mainz.

Harry Kane comemora gol pelo Bayern de Munique (Foto: Alexandra Beier/AFP)

➡️ Harry Kane já marcou contra todos os times que enfrentou na Bundesliga pelo Bayern

Vale frisar que o Bayern de Munique ainda briga em outra frente de título para acabar com a seca de Harry Kane. Os comandados de Vincent Kompany estão nas quartas de final da Champions League, onde enfrentarão a Inter de Milão nos dias 8 e 16 de abril. O clássico contra o Dortmund será entre os jogos em questão.

Aos 31 anos e com currículo de várias conquistas individuais, Harry Kane ainda não foi campeão na carreira. Foram 13 anos de seca no Tottenham, tendo perdido uma final de Champions League para o Liverpool no caminho.

Tabela final de jogos do Bayern de Munique 📆