Atlético de Madrid quer lateral esquerdo do Liverpool

Mesmo com o iminente estreia no Mundial de Clubes, o Atlético de Madrid continuando buscando reforços para próxima temporada. Segundo informações do jornalista Matteo Moretto, o clube espanhol quer Andy Robertson, lateral esquerdo e peça importante no Liverpool.

O jogador é o principal alvo do clube para a posição, que valoriza o escocês acima de outras opções como Theo Hernandez, do Millan. O lateral também demonstra interesse na transferência.

O Liverpool tem contrato com o jogador até junho de 2026, mas, ainda conforme Moretto, está disposto a liberar o craque por valor modesto, apesar de valorizar muito Robertson. O clube acredita que esta pode ser a última chance de obter retorno financeiro com o jogador, que já possui 31 anos.

Atlético de Madrid enfrenta PSG no Mundial. (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

PSG e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo (15), em jogo válido pela primeira rodada do grupo B do Mundial de Clubes da Fifa, o mesmo do Botafogo. A bola rola às 16h (de Brasília) no estádio Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia (EUA), com transmissão de Disney+ e TV Globo. ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

Campeão da Champions League há duas semanas, o Paris vem da melhor temporada da história do clube. Além do título europeu, a equipe conquistou o Campeonato Francês e a Copa da França, fechando a tríplice coroa. Para a estreia na Copa do Mundo de Clubes, contudo, o técnico Luis Enrique não deve ter o principal jogador do time, Dembelé, por lesão.

Por sua vez, o Atléti teve em 2024/25 uma temporada sem taças. Os Colchoneros terminaram em terceiro lugar na La Liga, assegurando vaga na Champions. Foi eliminado de forma polêmica nas oitavas de final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid, e caiu nas semifinais da Copa do Rei. Diego Simeone deve mandar força máxima para enfrentar o PSG.