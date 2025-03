Cesc Fàbregas, que atualmente comanda o Como, não ficou nada feliz com o empate da equipe com o Empoli, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Só que o agora treinador escolheu uma maneira nada ortodoxa de demonstrar a insatisfação. Em entrevista, o ex-jogador da seleção espanhola detonou o próprio clube e os jogadores do elenco.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jogando em casa, o centroavante Anastasios Douvikas abriu o placar para o Como aos 16 minutos da segunda etapa, mas os visitantes empataram com Christian Kouamé, aos 30 minutos, selando o resultado da partida. Já nos acréscimos, o Empoli jogou com um a menos após a expulsão do meia Jacopo Fazzini.

continua após a publicidade

O treinador Cesc Fàbregas comandando o Como (Créditos: Imago)

Veja o que Fàbregas disse da exibição do time

No pós-jogo, o ex-jogador do Arsenal e do Barcelona mostrou seu descontentamento com a atuação do Como, destacando que precisam "voltar à realidade":

- Não estou feliz, digo que não gostei do meu time. Talvez seja minha culpa, mas acho que a única coisa positiva hoje é o ponto. Eu digo aos jogadores que temos que voltar à realidade, alguns deles acham que estão no Bayern de Munique. Isso não é bom. Não pressionamos alto e forte, recuperamos muitas bolas. Temos que estar prontos, temos que ser mais cuidadosos nesse tipo de jogo - desabafou Fàbregas.

- O único jogador de hoje que eu gostei foi Assane Diao. Apesar disso, ele só voltou do serviço internacional na quinta-feira. Ele foi o único que tentou fazer alguma coisa. Acredito que podemos fazer muito melhor - completou Fàbregas.

Situação do Como no Campeonato Italiano

O time comandado por Cesc Fàbregas está na 13ª colocação do campeonato, a apenas sete pontos da zona de rebaixamento. Restando oito rodadas para o fim da competição, a briga pela permanência na primeira divisão promete ser acirrada.

continua após a publicidade

O próximo confronto do Como é no próximo sábado (5), contra o Monza, que é o lanterna da Serie A. O jogo será fora de casa, no Stadio Brianteo.

Na parte de cima da tabela, a Inter de Milão lidera, com 67 pontos, e vem de cinco jogos de invencibilidade. O Napoli, vice-líder, tem 64 pontos e busca uma recuperação para superar a atual líder. A Atalanta, já um pouco mais distante do título, é a terceira colocada, com 58 pontos. Bologna, com 56 pontos, completa o G4, que garante classificação direta para a fase de grupos da Champions League.

➡️Ídolo do Milan exalta 10 da Juventus, rejeitado por Thiago Motta: ‘Acima da média’