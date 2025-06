Betis toma decisão sobre compra de Antony na janela

O Betis estrutura um modelo de pagamento pela compra de Antony junto ao Manchester United na janela de transferências. Além de um pagamento inicial para adquirir uma porcentagem do brasileiro, o clube espanhol planeja adquirir de forma gradativa os direitos econômicos do jogador, segundo o "El Desmarque".

Esse esforço fará com que Antony se torne um dos maiores salários do Betis ao lado de Isco, que é um meia histórico do futebol espanhol. Neste momento, o clube trabalha com calma e cautela, visto que essa transferência pode impactar o planejamento da entidade no mercado.

Internamente, o sentimento dentre os dirigentes do Betis é de otimismo após uma reunião com cartolas do Manchester United, em Londres. De férias, Antony já comunicou sua vontade em estender sua permanência no futebol espanhol, embora pertença aos Diabos Vermelhos.

Betis e Manchester United mantêm conversas desde o fim do mês passado sobre o futuro de Antony na próxima temporada. No entanto, ainda não existe um desfecho, principalmente caso os ingleses exijam um valor além do que os espanhóis possuem condições de pagar, embora diversas alternativas estejam sendo estudadas.

Impacto de Antony no Betis

Antony foi contratado pelo Betis por empréstimo e chegou ao clube de Sevilha em janeiro de 2025. Em 26 partidas, o brasileiro marcou nove gols, contribuiu com cinco assistências e foi um dos responsáveis por levar a equipe espanhola à final da Conference League e a classificar para a próxima edição da Europa League via La Liga.

