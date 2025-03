Chegou ao fim nesta quarta-feira (12) a fase oitavas de final da Champions League. Com isso, já sabemos quais são os oito times que disputarão as quartas em abril. Além da vaga, as equipes garantiram também uma grande compensação financeira.

Pela vaga nas quartas de final da Champions, cada equipe receberá 12,5 milhões de euros, cerca de R$ 78 milhões na cotação atual. São elas: Bayern de Munique, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Barcelona, Arsenal, PSG, Aston Villa e Real Madrid.

O montante agora é somado com os 11 milhões de euros (R$ 69 milhões) das oitavas de final e um milhão de euros (R$ 6,31 milhões) por alcançar o mata-mata. Os times também receberam dinheiro por vitórias e empates na fase de liga.

Veja quanto cada fase paga aos times da Champions League:

Campeão €25 milhões (R$ 157 milhões) Vice-campeão €18,5 milhões (R$ 116 milhões) Semifinal €15 milhões (R$ 94 milhões) Quartas de final €12,5 milhões (R$ 78 milhões) Oitavas de final €11 milhões (R$ 69 milhões) Alcançar o mata-mata €1 milhões (R$ 6,3 milhões) Vitória na fase de liga €2,1 milhões (R$ 13 milhões) Empate na fase de liga €700 mil (R$ 4,4 milhões)

PSG surpreendeu Liverpool e garantiu vaga nas quartas (Foto: SCARFF / AFP)

As quartas de final da Champions irão acontecer no início de abril, com os jogos de ida entre os dias 8 e 9, e os de volta na semana seguinte, 15 e 16. A grande final, que será em Munique, na Alemanha, está marcada para o dia 31 de maio.