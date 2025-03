Confira os resultados das oitavas e os confrontos da próxima fase da Champions League

As oitavas de final da Champions League terminaram nesta quarta-feira (12). Com viradas, disputas de pênaltis e muito mais, a rodada definiu os oito times restantes da competição. Confira abaixo os placares e como foram os confrontos.

Jogos de volta das oitavas de final da Champions League:

Atlético de Madrid 1 x 0 Real Madrid (Agregado: 2 x 2 - Real Madrid classificado nos pênaltis)

O clássico de Madrid começou frenético desde o primeiro minuto de jogo. Com apenas 28 segundos, Gallagher achou uma brecha na defesa do Real e abriu o placar. Aos 68 da segunda etapa, em grande contra-ataque e correria de Mbappé, o francês sofreu um pênalti para a equipe merengue. No entanto, Vinicius Jr desperdiçou a cobrança ao chutar por cima do gol de Oblak. Na disputa de pênaltis, Júlian Alvárez e Llorente disperdiçaram as cobranças e o Real Madrid conquistou a classificação na casa do rival.

Vinicius Jr erra cobrança de pênalti contra o Atlético de Madrid. (Photo by Thomas COEX / AFP)

Lille 1 x 2 Borussia Dortmund (Agregado: 2 x 3)

No único empate da rodada de ida das oitavas de final, Lille e Borussia disputavam por uma vitória na França para se classificar às quartas. O time mandante abriu o placar logo aos cinco minutos depois de uma falha do goleiro Kobel. Com pênalti polêmico, Emre Can marcou para o clube alemão e deixou tudo igual novamente. Momentos após o primeiro gol do Borussia, o time alemão se lançou ao ataque e virou a partida com Maximilian Beier.

Remy Cabella (à esquerda) e Maximilian Beier (à direita) em disputa pela bola no confronto entre Lille e Borussia (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Arsenal 2 x 2 PSV (Agregado: 9 x 3)

No jogo de ida, o Arsenal realizou uma das maiores goleadas no mata-mata de Champions dos últimos tempo. Os Gunners venceram por 7 a 1 sobre a equipe do PSV e tornou quase impossível as chances do time holandês de passar para a próxima fase. Na partida de volta, Zinchenko marcou para o clube inglês logo aos seis minutos de jogo. Perisic empatou para o PSV. O volante Declan Rice desmpatou após assistência de Sterling. Na reta final, Driouch deixou o placar igual novamente.

PSV e Arsenal em ação pelas oitavas de final da Champions League (Photo by Glyn KIRK / AFP)

Aston Villa 3 x 0 Brugge (Agregado: 6 x 1)

Após bom resultado na Bélgica, o Aston Villa repetiu a dose e passou de forma convicente contra o Brugge. Aos 16 minutos de jogo, Sabbe foi expulso pelo clube belga e diminuiu as chances de uma virada no placar agregado. Com um a mais, o time inglês se lançou ao ataque e marcou três gols em 11 minutos. Ian Maatsen e Marco Asensio (2) balançaram as redes.

Rashford em disputa de bola contra o Club Brugge pela Champions League (Foto: Divulgação/Aston Villa)

Barcelona 3 x 1 Benfica (Agregado: 4 x 1)

No jogo em que todos os gols foram marcados no primeiro tempo, o Barcelona foi intenso no ataque e conseguiu definir o confronto antes dos 45 minutos finais. Raphinha, o novo artilheiro dessa edição de Liga dos Campeões, marcou o primeiro da partida após belo passe de Lamine Yamal. Minutos depois, Otamendi empatou a partida e deixou o Benfica vivo no confronto. Porém, não demorou muito para o time da Catalunha desempatar a partida. Yamal acertou um belo chute colocado fora da área para fazer o segundo do Barcelona. Raphinha decretou a classificação depois de um contra-ataque matador do clube espanhol.

Raphinha, novo artilheiro da Champions League 2024/25, em ação contra o Benfica. (Photo by Josep LAGO / AFP)

Liverpool 0 x 1 PSG (Agregado: 1 x 1 - PSG classificado nos pênaltis)

Antes da partida, o Paris Saint Germain tinha uma díficil missão: vencer o Liverpool em Anfield. No entanto, o clube francês mostrou logo nos primeiros minutos de jogo que iria manter o ritmo da partida de ida, no Parc des Princes. Dembélé aproveitou uma bobeada da zaga inglesa e deixou o placar agregado tudo igual. Apesar de grandes chances de ambas equipes ao longo do jogo, as redes não foram balançadas novamente. Nos pênaltis, Donnarumma brilhou após defender as cobranças de Darwin Núñez e Curtis Jones. Pelo lado do PSG, todas cobranças foram convertidas e o time conseguiu a classificação longe de casa pela Champions.

Dembélé comemorando o primeiro e único gol da partida contra o Liverpool. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Bayer Leverkusen 0 x 2 Bayern de Munique (Agregado: 0 x 5)

No primeiro jogo, a equipe de Munique colocou um pé nas quartas de final após vencer o jogo por 3 a 0. Apesar da larga vantagem, o Bayern não poupou esforços em deixar o confronto mais desigual. Harry Kane marcou o primeiro gol aos 52 minutos da segunda etapa. Na reta final, Alphonso Davies ampliou o placar para os Bárvaros e confirmou a classificação.

Laimer (à esquerda) e Jeremie Frimpong (à direita) em disputa pela bola no confronto entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)

Inter de Milão 2 x 1 Feyenoord (Agregado 4 x 1)

O clube de Milão já havia conseguido uma boa vantagem de 2 a 0 contra o time holandês fora de casa pelo jogo de ida. Na partida de volta, a Inter poupou alguns titulares, porém ainda foi superior ao adversário. Marcus Thuram marcou para o time italiano logo aos oito minutos de jogo após boa jogada individual. Antes do final da primeira etapa, Moder empatou de pênalti para o Feyenoord. Também na penalidade, Calhanoglu desempatou para a Inter de Milão e decretou a classificação para as quartas da Champions.

Aymen Sliti (à direita) e Dumfries (à esquerda) disputando a bola durante o confronto entre Inter de Milão e Feyenoord. (Photo by Isabella BONOTTO / AFP)

Confira os confrontos e datas das quartas de final da Champions League:

Barcelona X Borussia Dortmund

PSG x Aston Villa

Inter de Milão x Bayern de Munique

Real Madrid x Arsenal

Jogos de ida: 8 e 9 de abril

Jogos de volta: 15 e 16 de abril