Raphinha passou o dia no hospital antes de ser herói do Barcelona na Champions

Nessa terça-feira (11), o atacante brasileiro Raphinha, do Barcelona, viveu um dia marcado por emoção dentro fora de campo. Antes de brilhar na vitória do seu time por 3 a 1 contra o Benfica, pelas oitavas de final da Champions League, o jogador passou por um momento delicado em sua vida pessoal. Sua esposa, Natália Belloli Rodrigues, revelou por meio de uma publicação no Instagram que Raphinha esteve no hospital acompanhando o filho do casal, Gael, que passou a noite internado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Raphinha não esteve na concentração do Barcelona antes da Champions para cuidar do seu filho no hospital (Foto: Reprodução)

➡️ De Ronaldo a Neymar: as marcas atigindas por Raphinha no Barcelona até agora

Na postagem, Natália compartilhou uma foto de Raphinha ao lado do filho no hospital e escreveu: “Muito orgulho de ti, meu amor. Desde cedo no hospital com nosso menino e, mesmo assim, fez outra vez teu trabalho com muita maestria. É um grande pai e profissional! Te amo.” A causa da internação da criança não foi revelada.

Segundo informações do jornal espanhol "Marca", Raphinha não participou da concentração matinal com o elenco no hotel, juntando-se aos companheiros apenas mais tarde, antes da partida.

continua após a publicidade

Raphinha é decisivo contra o Benfica

O Barcelona venceu o Benfica por 3 a 1, em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Com o resultado, o Barça garantiu vaga nas quartas de final. Os gols foram marcados por Raphinha - duas vezes - e Yamal, para os donos da casa. Do lado português, quem balançou as redes foi Otamendi. O confronto de ida também havia sido vencido pelos espanhóis, por 1 a 0, com outro gol de Raphinha, artilheiro da atual edição da maior competição de clubes da Europa.