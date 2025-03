Pênalti de Vini Jr em Atlético x Real Madrid repercute em jornais europeus: ‘Na nuvem’

O atacante Vini Jr perdeu um pênalti no clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, nas oitavas de final da Champions League. O brasileiro teve a chance de classificar o time merengue no tempo normal, mas chutou a bola por cima do gol de Oblak. A chance desperdiçada pelo jogador repercutiu na imprensa espanhola.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Atlético de Madrid abriu o placar logo com 30 segundos de jogo, com gol de Conor Gallagher. Aos 23 minutos do segundo tempo, Mbappé caiu na área após contato com Lenglet. Vini Jr isolou a cobrança de pênalti. No primeiro jogo, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu por 2 a 1, com gols de Rodrygo e Brahim Diaz.

Veja a repercussão na imprensa europeia: