Real Madrid e Atlético de Madrid disputam as oitavas de final da Champions League, nesta quarta-feira (12), no Estádio Riyadh Air Metropolitano. No primeiro tempo, a equipe Colchonera saiu na frente do placar nos pés do inglês Conor Gallagher. Por outro lado, o time merengue saiu na bronca com a arbitragem após um possível pênalti não marcado.

O lance aconteceu aos 19 minutos, quando Vini Jr tentou uma jogada individual pelo lado esquerdo da defesa colchonera. A jogada foi interrompida quando o brasileiro tentou cruzar a bola na área e ela foi desviada nas mãos de Giuliano Simeone. A arbitragem não marcou nada em campo e também não foi acionada pelo VAR da partida.

A partida seguiu, mas torcedores do Real Madrid reclamaram nas redes sociais do possível pênalti não marcado. Na web, diversos internautas compartilharam as frustrações com o resultado parcial da partida e com o lance polêmico. Veja abaixo:

