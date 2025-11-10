Quantas seleções ainda sonham com vagas na Copa do Mundo de 2026?

A Data Fifa de novembro chegou e vai marcar uma nova etapa rumo à Copa do Mundo de 2026 com mais seleções garantidas no torneio. Com diversas vagas preenchidas principalmente na América do Sul, Oceania, África e Ásia, as eliminatórias da Europa e da América Central seguem em aberto e com muita coisa em jogo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o calendário das Eliminatórias se aproximando do fim, a disputa por vagas entra em sua reta decisiva. Restam 20 lugares — sendo 15 na Europa, três na Concacaf e dois definidos pela repescagem mundial. Ao todo, 58 seleções ainda alimentam o sonho de ir à Copa. Além desta Data Fifa de novembro, a definição dos classificados ocorrerá em março de 2026.

continua após a publicidade

Europa concentra maior disputa

O continente europeu vive o cenário mais aberto. Apenas a Inglaterra assegurou vaga antecipada, enquanto 39 seleções seguem na briga pelas 15 vagas restantes. Entre elas, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Noruega, Croácia, Bélgica, Áustria e Holanda estão perto de confirmar presença. Nas rodadas de novembro, 11 seleções europeias se classificarão diretamente. Outras 16 equipes disputarão a repescagem continental em março, que garantirá quatro vagas adicionais na Copa do Mundo.

A Inglaterra é a única seleção europeia classificada à Copa do Mundo 2026 (Foto: Ben Stansall/AFP)

Além das equipes que lideram os grupos, outras seguem com chances de ir de forma direta, ou apenas via repescagem, como o caso da Eslováquia, Irlanda do Norte, Kosovo, Eslovênia, Suécia, Dinamarca, Escócia, Ucrânia, Islândia, Azerbaijão, Turquia, Geórgia, Hungria, Irlanda, Armênia, Polônia, Finlândia, Bósnia e Herzegovina, Romênia, San Marino, Itália, Israel, Moldávia, Bélgica, Macedônia do Norte, País de Gales, Albânia, Sérvia, República Tcheca e Ilhas Faroe.

continua após a publicidade

América Central/do Norte e Ásia perto da definição

Na Concacaf, além dos anfitriões Canadá, Estados Unidos e México, 11 seleções seguem vivas na disputa por três vagas diretas e duas vagas na repescagem intercontinental. Sendo elas Suriname, Panamá, El Salvador, Guatemala, Curaçao, Jamaica, Trinidad e Tobago, Honduras, Costa Rica, Haiti e Nicarágua. As duas últimas rodadas da terceira fase das Eliminatórias serão realizadas em novembro.

Curaçao busca classificação inédita à Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Concacaf)

Na Ásia, oito seleções já estão classificadas: Arábia Saudita, Catar, Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão, Jordânia e Austrália. Emirados Árabes Unidos e Iraque disputarão a repescagem continental, que dará uma vaga na repescagem mundial.

África define últimos representantes

O futebol africano vive momento histórico, com nove países garantidos no Mundial: Senegal, Costa do Marfim, África do Sul, Cabo Verde, Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia. Ainda restam quatro seleções — Camarões, Congo, Gabão e Nigéria — na disputa pela repescagem continental, que dará uma vaga na repescagem mundial. As semifinais e finais dessa disputa ocorrem em novembro.

América do Sul e Oceania já definiram seus classificados

Na América do Sul, as Eliminatórias já chegaram ao fim. Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai estão classificados, enquanto a Bolívia disputará a repescagem mundial. Na Oceania, a Nova Zelândia representará o continente na Copa, e a Nova Caledônia disputará a repescagem intercontinental.

Paquetá comemora seu gol em Brasil x Chile pelas Eliminatórias (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Caminho final até o Mundial

A repescagem mundial, marcada para março de 2026, reunirá seis seleções — uma de cada confederação (exceto a Uefa, que tem seu próprio playoffs) e mais uma equipe da América do Norte. As seis serão divididas em dois chaveamentos, com uma cabeça de chave entrando diretamente na final de cada lado. Os vencedores garantirão as duas últimas vagas à Copa do Mundo. A Bolívia (América do Sul) e a Nova Caledônia (Oceania) já estão confirmadas nesta competição.

Com isso, a corrida pelas 48 vagas da Copa do Mundo de 2026 entra na reta final, e a expectativa é de semanas decisivas em todos os continentes. Até o momento, 28 seleções já garantiram presença e 58 ainda mantêm vivo o sonho de disputar o maior torneio do planeta.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial