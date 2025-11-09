Vini Jr provoca torcida rival: 'Pagaram pra me ver'

A relação entre Vinicius Jr. e a torcida do Rayo Vallecano ganhou mais um capítulo. Durante a partida deste sábado (9), em Vallecas, o craque brasileiro do Real Madrid foi alvo constante de provocações da arquibancada. Em resposta, Vini não deixou barato: ironizou os torcedores e, segundo a imprensa espanhola, disparou: "Pagaram para me ver".

Como foi a provocação de Vini Jr?

O lance foi flagrado pelas câmeras do canal espanhol "Movistar". Em um momento do segundo tempo, enquanto o lateral Ratiu se preparava para cobrar um lateral, Vini Jr. fez um gesto em direção à torcida do Rayo, que respondeu com ainda mais gritos contra o madridista.

Foi então que, enquanto se afastava da cena, o brasileiro foi flagrado pela leitura labial da "Movistar" dizendo a frase: "Pagaram para me ver". Logo em seguida, o atacante deu uma risada.

A imprensa espanhola destaca que esta não é a primeira vez que Vinicius Jr. e a torcida do Rayo Vallecano se estranham. O estádio de Vallecas é conhecido por ser um dos ambientes mais hostis para o brasileiro na Espanha.

Como foi o jogo?

Apesar do favoritismo do Real Madrid, o Rayo Vallecano fez valer o fator casa e conseguiu um empate em 0 a 0. O jogo foi tenso e equilibrado do início ao fim. Os merengues, precisando da vitória, tiveram mais iniciativa ofensiva, mas pararam na forte marcação adversária e na grande atuação do goleiro Batalla. A chance mais clara da partida saiu dos pés de Vini Jr., que, após um rebote de cabeçada de Bellingham, finalizou à queima-roupa para uma grande defesa do goleiro do Rayo. O time da casa também levou perigo, principalmente no início do segundo tempo, quando Courtois precisou trabalhar. No fim, apesar da pressão do Real Madrid, a partida terminou sem gols.

Vini Jr no duelo entre Real Madrid e Rayo Vallecano em La Liga. (Foto: Thomas Coex/AFP)

