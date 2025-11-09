Boca Juniors vence River Plate e 'salva' o ano; entenda

O Boca Juniors venceu o River Plate por 2 a 0 neste domingo (9), na La Bombonera, em um Superclássico tenso e que valia a temporada. Com gols de Zeballos e Merentiel, a vitória garante o time na próxima Libertadores e, o mais importante, "salva o ano" do clube, lavando a alma do torcedor após um 2025 marcado por eliminações vexatórias.

Por que a vitória 'salva' o ano do Boca?

A temporada de 2025 vinha sendo um verdadeiro pesadelo para o torcedor do Boca Juniors, gerando fortes protestos contra a diretoria do presidente Juan Román Riquelme. O ano começou com uma eliminação precoce e inacreditável na fase prévia da Libertadores, em plena La Bombonera, para o Alianza Lima. Além disso, o time já havia perdido o primeiro Superclássico do ano para o River, no Monumental.

Os vexames continuaram: o time foi eliminado em casa no mata-mata do Apertura para o Independiente e, no Mundial de Clubes, fez uma campanha desanimadora, sendo eliminado ainda na fase de grupos com direito a um empate contra o Auckland City, time amador da Nova Zelândia. A vitória no clássico deste domingo, portanto, era a última chance de dar uma resposta ao torcedor e garantir a vaga direta na próxima Libertadores e complicar a situação para o rival, que pode ficar de fora.

Como foi Boca e River?

Empurrado pelo calor da torcida que fazia uma linda festa na La Bombonera, o Boca Juniors começou o Superclássico pressionando o River Plate. No entanto, o ímpeto inicial logo deu lugar a um jogo equilibrado e muito disputado no meio-campo, que se arrastou assim até os acréscimos.

Aos 46 minutos, quando o 0 a 0 parecia certo, Ceballos, cria da base do Boca, abriu o placar. Após uma bola longa, a sobra ficou com o atacante, que driblou o marcador e chutou; Armani defendeu no reflexo, mas o próprio Ceballos marcou no rebote. O lance foi cercado de polêmica: os jogadores do River Plate reclamaram muito de uma falta na disputa de bola que originou o gol, mas o árbitro não marcou e o VAR não recomendou a revisão.

Se o primeiro tempo terminou bom, o segundo começou ótimo para o Boca Juniors. Logo aos dois minutos, o time da casa ampliou o placar. Em mais uma grande jogada individual, Zeballos, o nome do jogo, avançou pela esquerda desde o meio-campo, invadiu a área e rolou para Merentiel, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, fazendo 2 a 0 e explodindo a Bombonera.

Nos minutos seguintes, o Boca continuou em cima e chegou a perder pelo menos três chances claras de transformar a vitória em goleada. A equipe até balançou as redes pela terceira vez, novamente com Merentiel, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento. Com a vantagem, a torcida do Boca começou a gritar "Olé", o que esquentou o clima em campo.

Aos 34 minutos, em mais um lance polêmico, o árbitro marcou pênalti de Armani em Merentiel. No entanto, o VAR chamou para a revisão e, após a análise, o juiz cancelou a marcação, interpretando que o atacante do Boca buscou o contato com o goleiro.

Disputa de bola entre Boca Juniors e River Plate. (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Como fica a situação dos clubes?

Com a vitória o Boca garantiu seu retorno à fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. A vaga tem um peso enorme, já que o clube ficou de fora da competição em 2024 e, neste ano de 2025, sofreu o vexame de ser eliminado ainda na pré-Libertadores para o Alianza Lima. O Boca chegou aos 59 pontos na tabela geral (anual) e lidera seu grupo no campeonato. Já para o River Plate, a derrota foi desastrosa: o time se manteve com 52 pontos, caiu para a sexta posição do Grupo B e agora corre um risco seríssimo de ficar fora da próxima Libertadores.

