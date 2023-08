Neymar iniciou um novo capítulo na sua carreira nessa semana. A ida ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, atraiu ainda mais os olhos dos torcedores brasileiros para a liga do país, que já conta com outros craques do futebol internacional. O Al-Hilal é um dos times da capital Riade e joga no Estádio Internacional Rei Fahd.