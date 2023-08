O crescimento da Arábia Saudita no mundo do futebol em 2023 é inegável. Craques do futebol europeu têm migrado para o Oriente Médio, impulsionados pelo dinheiro do Fundo de Investimento Público local, e vão formando um grande campeonato, com nomes como Neymar, Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté e Mané. Mas e se existisse a possibilidade de estes craques voltarem a disputar a Champions League?