O futebol arábe ganhou relevância com as diversas contratações de grandes estrelas do futebol, como Cristiano Ronaldo, Mané, Benzema, entre outros. Com um alto investimento financeiro, o Al-Hilal desembolsou cerca de 100 milhões de euros (em torno de R$540 milhões). No total, Neymar vai receber mais de R$1,7 bilhão no período de contrato.



