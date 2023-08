ANÁLISE - Como Neymar se encaixaria no Chelsea?

O clube de Londres tem passado por uma reformulação no elenco e conta com um novo treinador, o argentino Maurício Pochettino, que já treinou Neymar no PSG. Enquanto trabalharam juntos, o técnico utilizou Neymar como ponta, mas com total liberdade para jogar pelo centro do campo junto com Messi e Mbappé, e sem funções defensivas. Em um elenco sem estrelas, como é o Chelsea atualmente, Neymar poderia jogar em qualquer posição do ataque, não apenas reproduzindo as funções que tinha no clube francês.