O QUE VEM POR AÍ?

O Inter Miami vem de uma classificação tensa nas oitavas de final. No último domingo, o time empatou por 4 a 4 contra o Dallas, com Messi colocando o "jogo no bolso". Nos pênaltis, vitória por 5 a 3 e classificação para as quartas de final garantida. Já o Charlotte venceu o Houston Dynamo de virada por 2 a 1 na última segunda-feira, e chega como uma das surpresas da competição.