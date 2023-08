- No Brasil, o futebol por ser mais praticado acaba sendo mais intenso apesar também do pouco tempo de treinos devido ao calendário. Por aqui, acaba sendo mais técnico apesar do contato físico. Estou neste novo clube desde o ano passado e estou acostumado. É uma experiência boa, acabo tendo mais dias para me preparar para os jogos. Com isso, vou trabalhando no dia a dia para conquistar os objetivos do clube e os meus pessoais - disse o ponta que marcou um gol na última partida.