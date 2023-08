O Liverpool entrou na briga com o Chelsea pela contratação do volante Moisés Caicedo, do Brighton. De acordo com o jornal inglês "The Telegraph", o equatoriano de 21 anos está na mira dos Blues por, praticamente, toda a janela de transferências. Com a investida do clube londrino em Romeu Lavia, do Southampton, os Reds preparam uma oferta para "dar um chapéu" no rival e fechar a contratação de Caicedo antes do início da temporada 2023/24.