Rossi destaca problemas do Flamengo contra Cruz Azul: 'Difícil mesmo'

O goleiro Agustín Rossi avaliou a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Cruz Azul, nesta quarta-feira (10), no Ahmad bin Ali, e destacou a dificuldade de adaptação ao gramado e ao ritmo imposto. O resultado rendeu ao clube o título do Dérbi das Américas e garantiu a presença rubro-negra na semifinal da Copa Intercontinental, a Copa Challenger, e contra o Pyramids, do Egito.

continua após a publicidade

➡️ Jogadores do Flamengo estão pendurados na Copa Intercontinental? Entenda regulamento

O duelo marcou a estreia do Mais Querido no torneio e apresentou desafios sobretudo no primeiro tempo, quando o Cruz Azul controlou a posse e obrigou a equipe de Filipe Luís a ter ações mais defensivas. Rossi relatou que as condições do campo influenciaram diretamente o comportamento da bola e exigiram ajustes até que a equipe conseguisse equilibrar o jogo e construir a virada na etapa final.

— Quando você não está acostumado a jogar em campos assim, demora a acostumar com o ritmo da bola. A bola é muito lisa, muito rápida, difícil mesmo para segurar, para jogar. Escorrega o campo também, um campo bom, campo top — declarou o goleiro a TV Globo.

continua após a publicidade

— O Cruz Azul fez um grande jogo, um grande time, bem treinado e nos dificultou um pouco no primeiro tempo e conseguiram ter a posse da bola. A gente correu um pouco atrás da bola, mas no segundo tempo conseguimos controlar mais o jogo, achamos espaços também para jogar e fazer mais um gol — completou.

Rossi também ressaltou que a prioridade da equipe era garantir a classificação, sem pensar no próximo adversário. O Flamengo abriu vantagem no segundo tempo e administrou a partida até o apito final.

continua após a publicidade

— Primeiramente o que a gente queria era vencer hoje. Sabemos que tínhamos 90 minutos, ou a prorrogação, ou os pênaltis. É, agora é comemorar por esse título aqui que a gente conseguiu, descansar e começar a preparar o próximo jogo da melhor maneira — finalizou.

O Flamengo volta a treinar nesta quinta-feira (11), em Doha, com preparação voltada para a semifinal de sábado (13), novamente no Ahmad bin Ali. A equipe busca vaga na decisão contra o Paris Saint-Germain, campeão europeu, na próxima quarta-feira (17).

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Rossi durante duelo entre Flamengo e Cruz Azul, pela Copa Intercontinental (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.