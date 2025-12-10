Filipe Luís detalha mudança do Flamengo no segundo tempo na vitória contra o Cruz Azul

A vitória do Flamengo por 2 a 1 contra o Cruz Azul, do México, contou com dois tempos distintos da equipe de Filipe Luís. Na primeira etapa do Derby das Américas do Mundial de Clubes, o Rubro-Negro, apesar do gol, encontrou muita dificuldade. Já na segunda etapa, voltou com uma postura melhor e foi superior em campo. Após o confronto em Doha, no Catar, o treinador detalhou os cenários.

- Zero motivação, mobilização. Foi tudo tático. A equipe deles é uma grande equipe, tem muita qualidade. Tiraram a bola nossa no primeiro tempo. No segundo tempo fizemos alguns ajustes. Os jogadores se sentiraram melhor, conseguiram jogar. Conseguimos colocar o nosso futebol - detalhou o treinador.

O Flamengo encara o Pyramids, do Egito, no sábado, no mesmo estádio. Além da vaga para a decisão, que já conta com o PSG, o confronto, marcado para as 14h, vale a taça da Copa Challenger. Após o jogo contra o Cruz Azul, Filipe Luís brincou que ainda não estudou o adversário.

- Não vi nada, ainda tenho que estudar (risos) - comentou.

Jogadores do Flamengo durante o jogo contra o Cruz Azul (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi o jogo entre Cruz Azul e Flamengo

O jogo começou agitado em Doha. O primeiro lance de perigo foi para o Cruz Azul, aos 12 minutos, com Rotondi. Mas quem abriu o placar foi o Flamengo. Em erro de Piovi na saída de bola, Arrascaeta aproveitou a bobeada adversária, driblou o goleiro Gudiño e estufou a rede. Marcando com a linha alta, o time mexicano dificultou a vida da equipe de Filipe Luís. A partir daí, cresceu na partida.

Aos 41' o Cruz Azul balançou a rede com Fernández, de cabeça. O assistente, no entanto, levantou a bandeira. O gol de empate saiu dos minutos depois, também em uma atrapalhada da defesa (Pulgar, Varela e Carrascal), dessa vez a do Flamengo. Na entrada da área, Sánchez acertou um lindo chute, sem chance para Rossi.

Se não fosse o vacilo do sistema defensivo rubro-negro, o Flamengo poderia ter ido ao intervalo na frente no marcador. É verdade que, a partir a segunda metade da etapa inicial, o Rubro-Negro teve uma queda de rendimento. Alguns jogadores, como Carrascal e Samuel Lino, estiveram apagados em campo. Pulgar não foi bem.

Segundo tempo

O técnico Filipe Luís optou pela entrada de Gonzalo Plata no lugar de Samuel Lino, buscando dar um dinamismo maior pelo lado esquerdo do campo. E surtiu efeito. A primeira grande jogada trabalhada foi aos 13 minutos, quando Bruno Henrique entrou livre na área, mas não aproveitou. O Flamengo teve uma postura melhor em comparação com o primeiro tempo, empurrando o time adversário para o campo de defesa.

Aos 24 minutos da segunda etapa, Plata recebeu passe de Varela e, de fora da área, chutou colocado. A bola raspou a trave do gol mexicano. O tento saiu no lance seguinte! Em grande enfiada de bola de Cebolinha, Arrascaeta buscou tocar para Bruno Henrique, mas a defesa adversária tirou. A bola voltou para o uruguaio, que chutou no gol. A defesa do Cruz Azul tentou tirar a bola em cima da linha, mas o árbitro Glenn Nyberg confirmou o gol pelo relógio eletrônico.

Luiz Araújo, que entrou no decorrer da partida, ficou em grande chance de ampliar o placar após passe de Cebolinha (mais um). O atacante rubro-negro parou no goleiro adversário. Até o término da partida, o Fla teve oportunidades para marcar o terceiro gol, mas não conseguiu.

