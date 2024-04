Em seis jogos entre as equipes na história, o PSG venceu três, empatou duas e perdeu uma para o Clermont (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 08:00 • Paris (FRA)

Neste sábado (6), às 16h (horário de Brasília), o PSG recebe o Clermont no Parc des Princes, em Paris (FRA), em jogo válido pela 28ª rodada da Ligue 1. Os parisienses de Mbappé lideram com 62 pontos, uma dúzia a mais do que o vice-líder Brest, e caminham a passos largos para mais um título; no extremo oposto, estão os visitantes, segurando a lanterna com apenas 20 pontos. O encontro terá transmissão do Star+.

✅ FICHA TÉCNICA

PSG x Clermont

28ª rodada - Ligue 1



🗓️ Data e horário: sábado, 6 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

📺 Onde assistir: Star+

🟨 Arbitragem: Gaël Angoula (árbitro); Nicolas Rodrigues e Philippe Jeanne (auxiliares); Karim Abed (quarto árbitro); Mathieu Vernice e Thomas Léonard



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Keylor Navas; Achraf Hakimi, Nordi Mukiele, Danilo Pereira e Lucas Hernández; Carlos Soler, Manuel Ugarte e Warren Zaire-Emery; Kang-in Lee, Gonçalo Ramos e Marco Asensio



❌ Desfalques: Bradley Barcola, Presnel Kimpembé e Layvin Kurzawa (lesionados)



CLERMONT (Técnico: Pascal Gastien)

Massamba N'Diaye; Chrislain Matsima, Andy Pelmard e Max Caufriez; Mehdi Zeffane, Yohann Magnin, Bilal Boutobba e Yoel Armougom; Muhammed-Cham Saracevic, Alan Virginius e Jim Allevinah



❌ Desfalques: Elbasan Rashani (suspenso); Mory Diaw, Maxime Gonalons e Cheick Konaté (lesionados)

Mbappé deve ser poupado pelo PSG contra o Clermont, focando na Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)