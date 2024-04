Filho de LeBron James anuncia participação no Draft da NBA e pode atuar ao lado do pai

Filho de Lebron James vai para o Draft da NBA (Foto: Alex Bierens de Haan / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 05/04/2024 - 15:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Bronny James, filho de LeBron James, deve participar do draft da NBA na próxima temporada. O jovem da USC anunciou, nesta sexta-feira (5), oficialmente a entrada no evento. Apesar disso, segundo Adrian Wojnarowski, da “ESPN”, pode haver uma reviravolta no Portal de Transferências.

- Tive um ano com alguns altos e baixos, mas tudo isso contribuiu para o crescimento para mim como homem, estudante e atleta. Tomei a decisão de entrar no Draft da NBA, mantendo minha elegibilidade universitária, e também estarei entrando no portal de transferências da NCAA. Obrigado à USC por um ano incrível de calouros e, como sempre, grato à minha família, amigos, médicos, treinadores e fãs por seu apoio - escreveu Bronny.

O filho do astro do Los Angeles Lakers registrou, na última temporada, médias de 4,8 pontos por jogo em 36,6% dos arremessos de quadra. Além disso, também obteve 2,8 rebotes, 2,1 assistências e 0,8 roubos de bola por partida, além de registrar 19,4 minutos por jogo, segundo dados do portal “Clutch Points”.

O grande problema é que, caso entre para alguma franquia da NBA, Bronny James precisaria pedir transferência de universidade. O jovem segue seus estudos e, por isso, deve dividir as atenções com a franquia que o escolher. Além disso, o filho do astro sofreu com problemas cardíacos em 2023 - o jovem sofreu uma parada cardíaca durante um treino de basquete.

LeBron James e seu filho mais velho, Bronny James (Foto: Christian Petersen / AFP)

Outro questionamento é se Lebron James vai acompanhá-lo para a mesma equipe. O astro segue sua estada no Lakers e há algumas incertezas quanto a seu futuro - até mesmo uma aposentadoria, não está descartada. O certo é que, mesmo nos seus 39 anos, o King ainda desperta (e muito) interesse de times da NBA.