Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 12:07 • Londres (ING)

Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, foi indicado ao prêmio de melhor jogador do mês de março na Premier League. O centroavante vem apresentando bons números com a camisa do Fulham, e chegou a ser ligado recentemente a uma convocação para a Seleção Brasileira.

No último mês, Muniz foi crucial para o bom desempenho dos Cottagers, que conquistaram 7 de 12 pontos disputados na competição. Foram quatro gols e uma assistência em quatro partidas, incluindo doblete no clássico local frente ao Tottenham.

Para vencer a premiação, Rodrigo concorrerá com os seguintes atletas:



⚽ Alexander Isak (Newcastle)

⚽ Alexis Mac Allister (Liverpool)

⚽ Cole Palmer (Chelsea)

⚽ Antoine Semenyo (Bournemouth)

⚽ Heung-min Son (Tottenham)

⚽ Ben White (Arsenal)

Além de concorrer a melhor do mês, o ex-Flamengo também está entre os indicados ao troféu de gol mais bonito de março na Premier League. O tento reconhecido pela liga foi o marcado no empate em 3 a 3 frente ao Sheffield United, quando acertou um lindo voleio para empatar a partida já nos acréscimos. Veja abaixo a pintura:

Assim como Muniz, outros jogadores com passagem pelo Rubro-Negro também vêm brilhando nos campos ingleses. Andreas Pereira - companheiro do centroavante no Fulham -, Lucas Paquetá (West Ham), Vinícius Souza (Sheffield United) e João Gomes (Wolverhampton) tem sido reconhecidos por torcedores de seus respectivos clubes, e devem receber oportunidades com Dorival Júnior no Brasil.

Rodrigo Muniz, hoje brilhando na Premier League, celebra gol pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)