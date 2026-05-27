Arsenal sonha com Champions, mas ataque tem terceira pior marca da história
Ingleses tentam título inédito, mas só fizeram seis gols no mata-mata
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O Arsenal sonha com o inédito título da Champions League, mas tem uma das piores marcas ofensivas da competição. Na atual edição, os Gunners marcaram apenas seis gols desde o início das oitavas de final. Já o adversário da decisão, o PSG, atual campeão, balançou as redes 18 vezes no mesmo período — o triplo. E o número aumenta quando se considera a fase anterior do mata-mata, disputada apenas pelos franceses, já que o Arsenal avançou diretamente às oitavas: ao todo, foram 23 gols.
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Enquanto o PSG tem o ataque mais eficiente da história da Champions em mata-mata, o Arsenal chega à final com o 3º pior de todos os tempos. A equipe de Mikel Arteta supera apenas os Gunners de 2005/2006, que chegaram à decisão marcando quatro gols, e do Atlético de Madrid de 2015/2016, que avançou até o último jogo tendo balançado as redes cinco vezes. E nenhum dos dois saiu campeão da Europa.
No entanto, nessa estatística o Arsenal empata com o Barcelona de 2005/2006 e o Manchester United de 2007/2008, que também fizeram apenas seis gols na fase decisiva. Em ambas as edições, os catalães e os Diabos Vermelhos conquistaram o título.
Piores ataques na fase de mata-mata da Champions
|Ranking
|Clube
|Temporada
|Gols pró
46
Arsenal FC
2005/2006
4
45
Atlético de Madrid
2015/2016
5
42
FC Barcelona
2005/2006
6
42
Manchester United FC
2007/2008
6
42
Arsenal FC
2025/2026
6
41
Liverpool FC
2006/2007
7
36
FC Porto
2003/2004
8
36
Inter Milan
2009/2010
8
36
Real Madrid CF
2015/2016
8
36
Paris Saint-Germain
2019/2020
8
36
Chelsea FC
2020/2021
8
31
Liverpool FC
2004/2005
9
31
Manchester United FC
2008/2009
9
31
Juventus FC
2014/2015
9
31
Inter de Milão
2022/2023
9
31
Paris Saint-Germain*
2024/2025
9 (19 no total indicado)*
24
AC Milan
2004/2005
10
24
AC Milan
2006/2007
10
24
Chelsea FC
2007/2008
10
24
Atlético de Madrid
2013/2014
10
24
Juventus FC
2016/2017
10
24
Borussia Dortmund
2023/2024
10
24
Real Madrid CF
2023/2024
10
21
Manchester United FC
2010/2011
11
21
Chelsea FC
2011/2012
11
21
Tottenham Hotspur FC
2018/2019
11
16
AS Monaco FC
2003/2004
12
16
FC Barcelona
2008/2009
12
16
Bayern de Munique
2009/2010
12
16
Borussia Dortmund
2012/2013
12
16
Manchester City FC
2020/2021
12
11
FC Barcelona
2010/2011
13
11
FC Barcelona
2014/2015
13
11
Real Madrid CF
2017/2018
13
11
Liverpool FC
2018/2019
13
11
Liverpool FC
2021/2022
13
8
Bayern Munich
2011/2012
14
8
Bayern Munich
2012/2013
14
8
Real Madrid CF
2021/2022
14
7
Inter Milan
2024/2025
15
5
Real Madrid CF
2013/2014
16
5
Real Madrid CF
2016/2017
16
3
Liverpool FC
2017/2018
17
3
Manchester City FC
2022/2023
17
1
Bayern Munich
2019/2020
18
1
Paris Saint-Germain
2025/2026
18 (23 no total indicado)*
* O PSG jogou uma fase a mais de mata-mata em 2024/2025 e 2025/2026
Queda da fase de liga para o mata-mata
Na fase de liga da Champions, o Arsenal encerrou a etapa dos pontos corridos com o melhor ataque do torneio, com 23 gols marcados. Esse número também representa a 2ª melhor marca desde a mudança de formato da competição na temporada 2024/2025. Apenas o Barcelona da temporada passada conseguiu números mais expressivos, tendo balançado as redes dos adversários 28 vezes.
No entanto, o Arsenal encontrou muitas dificuldades para superar seus adversários desde o início do mata-mata. Os Gunners eliminaram o Bayer Leverkusen por 3 a 1, o Sporting por 1 a 0 e o Atlético de Madrid por 2 a 1.
Nos pontos corridos, o Arsenal teve uma média de 17,25 finalizações por jogo, sendo 7,5 chutes na direção do gol do adversário por partida, segundo dados do Sofascore. Esse volume explica o grande número de gols marcados pelos campeões da Premier League.
No mata-mata, o Arsenal sofreu com um desempenho mais baixo e teve uma média de 12,3 finalizações por jogo, sendo apenas 3,5 chutes na direção da meta rival por partida, de acordo com dados do Sofascore. Essa última estatística representa uma queda de 53,3% em relação à fase de liga.
Na Inglaterra, o Arsenal também sofreu com a queda do desempenho ofensivo, o que fez com que o clube vivesse momentos tensos antes de conquistar o título da Premier League. Entre abril e maio, os Gunners fizeram oito partidas e marcaram dois ou mais gols em apenas duas ocasiões — contra o Fulham, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, e o Crystal Palace, pela 38ª.
Arteta tem dúvida no ataque
No comando de ataque, o técnico Mikel Arteta tem três opções para iniciar a decisão contra o PSG: Gyokeres, Havertz e Gabriel Jesus. O brasileiro é o que deve ter menos chances como titular, apesar de ter feito gol na partida contra o Crystal Palace, na última rodada da Premier League.
Na Champions, Gyokeres foi titular em 11 dos 14 jogos do Arsenal, tendo perdido duas partidas por lesão na fase de liga e iniciado no banco de reservas contra a Inter de Milão. O centroavante sueco tem cinco gols no torneio, mas balançou as redes apenas uma vez no mata-mata.
Por outro lado, Kai Havertz iniciou a temporada se recuperando de uma lesão no joelho e ficou à disposição de Mikel Arteta nas rodadas finais da fase de liga da Champions. Mas, em cinco jogos, o alemão marcou três gols, sendo dois no mata-mata, além de ter contribuído com uma assistência.
Nos últimos oito jogos da Premier League, Gyokeres fez quatro jogos como titular, enquanto Kai Havertz começou outras quatro partidas. Nessa amostragem, o sueco fez quatro gols, enquanto o alemão balançou as redes duas vezes.
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