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O Arsenal sonha com o inédito título da Champions League, mas tem uma das piores marcas ofensivas da competição. Na atual edição, os Gunners marcaram apenas seis gols desde o início das oitavas de final. Já o adversário da decisão, o PSG, atual campeão, balançou as redes 18 vezes no mesmo período — o triplo. E o número aumenta quando se considera a fase anterior do mata-mata, disputada apenas pelos franceses, já que o Arsenal avançou diretamente às oitavas: ao todo, foram 23 gols.

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Enquanto o PSG tem o ataque mais eficiente da história da Champions em mata-mata, o Arsenal chega à final com o 3º pior de todos os tempos. A equipe de Mikel Arteta supera apenas os Gunners de 2005/2006, que chegaram à decisão marcando quatro gols, e do Atlético de Madrid de 2015/2016, que avançou até o último jogo tendo balançado as redes cinco vezes. E nenhum dos dois saiu campeão da Europa.

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No entanto, nessa estatística o Arsenal empata com o Barcelona de 2005/2006 e o Manchester United de 2007/2008, que também fizeram apenas seis gols na fase decisiva. Em ambas as edições, os catalães e os Diabos Vermelhos conquistaram o título.

Piores ataques na fase de mata-mata da Champions

Ranking Clube Temporada Gols pró 46 Arsenal FC 2005/2006 4 45 Atlético de Madrid 2015/2016 5 42 FC Barcelona 2005/2006 6 42 Manchester United FC 2007/2008 6 42 Arsenal FC 2025/2026 6 41 Liverpool FC 2006/2007 7 36 FC Porto 2003/2004 8 36 Inter Milan 2009/2010 8 36 Real Madrid CF 2015/2016 8 36 Paris Saint-Germain 2019/2020 8 36 Chelsea FC 2020/2021 8 31 Liverpool FC 2004/2005 9 31 Manchester United FC 2008/2009 9 31 Juventus FC 2014/2015 9 31 Inter de Milão 2022/2023 9 31 Paris Saint-Germain* 2024/2025 9 (19 no total indicado)* 24 AC Milan 2004/2005 10 24 AC Milan 2006/2007 10 24 Chelsea FC 2007/2008 10 24 Atlético de Madrid 2013/2014 10 24 Juventus FC 2016/2017 10 24 Borussia Dortmund 2023/2024 10 24 Real Madrid CF 2023/2024 10 21 Manchester United FC 2010/2011 11 21 Chelsea FC 2011/2012 11 21 Tottenham Hotspur FC 2018/2019 11 16 AS Monaco FC 2003/2004 12 16 FC Barcelona 2008/2009 12 16 Bayern de Munique 2009/2010 12 16 Borussia Dortmund 2012/2013 12 16 Manchester City FC 2020/2021 12 11 FC Barcelona 2010/2011 13 11 FC Barcelona 2014/2015 13 11 Real Madrid CF 2017/2018 13 11 Liverpool FC 2018/2019 13 11 Liverpool FC 2021/2022 13 8 Bayern Munich 2011/2012 14 8 Bayern Munich 2012/2013 14 8 Real Madrid CF 2021/2022 14 7 Inter Milan 2024/2025 15 5 Real Madrid CF 2013/2014 16 5 Real Madrid CF 2016/2017 16 3 Liverpool FC 2017/2018 17 3 Manchester City FC 2022/2023 17 1 Bayern Munich 2019/2020 18 1 Paris Saint-Germain 2025/2026 18 (23 no total indicado)*

* O PSG jogou uma fase a mais de mata-mata em 2024/2025 e 2025/2026

Queda da fase de liga para o mata-mata

Na fase de liga da Champions, o Arsenal encerrou a etapa dos pontos corridos com o melhor ataque do torneio, com 23 gols marcados. Esse número também representa a 2ª melhor marca desde a mudança de formato da competição na temporada 2024/2025. Apenas o Barcelona da temporada passada conseguiu números mais expressivos, tendo balançado as redes dos adversários 28 vezes.

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No entanto, o Arsenal encontrou muitas dificuldades para superar seus adversários desde o início do mata-mata. Os Gunners eliminaram o Bayer Leverkusen por 3 a 1, o Sporting por 1 a 0 e o Atlético de Madrid por 2 a 1.

Nos pontos corridos, o Arsenal teve uma média de 17,25 finalizações por jogo, sendo 7,5 chutes na direção do gol do adversário por partida, segundo dados do Sofascore. Esse volume explica o grande número de gols marcados pelos campeões da Premier League.

No mata-mata, o Arsenal sofreu com um desempenho mais baixo e teve uma média de 12,3 finalizações por jogo, sendo apenas 3,5 chutes na direção da meta rival por partida, de acordo com dados do Sofascore. Essa última estatística representa uma queda de 53,3% em relação à fase de liga.

Na Inglaterra, o Arsenal também sofreu com a queda do desempenho ofensivo, o que fez com que o clube vivesse momentos tensos antes de conquistar o título da Premier League. Entre abril e maio, os Gunners fizeram oito partidas e marcaram dois ou mais gols em apenas duas ocasiões — contra o Fulham, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, e o Crystal Palace, pela 38ª.

Números da queda ofensiva do Arsenal na Champions League (Arte/NotebookLM)

Arteta tem dúvida no ataque

No comando de ataque, o técnico Mikel Arteta tem três opções para iniciar a decisão contra o PSG: Gyokeres, Havertz e Gabriel Jesus. O brasileiro é o que deve ter menos chances como titular, apesar de ter feito gol na partida contra o Crystal Palace, na última rodada da Premier League.

Na Champions, Gyokeres foi titular em 11 dos 14 jogos do Arsenal, tendo perdido duas partidas por lesão na fase de liga e iniciado no banco de reservas contra a Inter de Milão. O centroavante sueco tem cinco gols no torneio, mas balançou as redes apenas uma vez no mata-mata.

Por outro lado, Kai Havertz iniciou a temporada se recuperando de uma lesão no joelho e ficou à disposição de Mikel Arteta nas rodadas finais da fase de liga da Champions. Mas, em cinco jogos, o alemão marcou três gols, sendo dois no mata-mata, além de ter contribuído com uma assistência.

Nos últimos oito jogos da Premier League, Gyokeres fez quatro jogos como titular, enquanto Kai Havertz começou outras quatro partidas. Nessa amostragem, o sueco fez quatro gols, enquanto o alemão balançou as redes duas vezes.

Gyokeres e Havertz disputam vaga no ataque do Arsenal para a final (Fotos: Glyn Kirk/AFP)

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