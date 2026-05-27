menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Arsenal sonha com Champions, mas ataque tem terceira pior marca da história

Ingleses tentam título inédito, mas só fizeram seis gols no mata-mata

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/05/2026
06:00
Favorite o Lance! no Google
Técnico do Arsenal, Mikel Arteta observa treino do clube inglês
imagem cameraTécnico do Arsenal, Mikel Arteta observa o treino: dúvida no ataque (Foto: Carlos Jasso/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Conteúdo Especial
Carregando conteúdo especial...

O Arsenal sonha com o inédito título da Champions League, mas tem uma das piores marcas ofensivas da competição. Na atual edição, os Gunners marcaram apenas seis gols desde o início das oitavas de final. Já o adversário da decisão, o PSG, atual campeão, balançou as redes 18 vezes no mesmo período — o triplo. E o número aumenta quando se considera a fase anterior do mata-mata, disputada apenas pelos franceses, já que o Arsenal avançou diretamente às oitavas: ao todo, foram 23 gols.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Enquanto o PSG tem o ataque mais eficiente da história da Champions em mata-mata, o Arsenal chega à final com o 3º pior de todos os tempos. A equipe de Mikel Arteta supera apenas os Gunners de 2005/2006, que chegaram à decisão marcando quatro gols, e do Atlético de Madrid de 2015/2016, que avançou até o último jogo tendo balançado as redes cinco vezes. E nenhum dos dois saiu campeão da Europa.

continua após a publicidade

No entanto, nessa estatística o Arsenal empata com o Barcelona de 2005/2006 e o Manchester United de 2007/2008, que também fizeram apenas seis gols na fase decisiva. Em ambas as edições, os catalães e os Diabos Vermelhos conquistaram o título.

Piores ataques na fase de mata-mata da Champions
RankingClubeTemporadaGols pró

46

Arsenal FC

2005/2006

4

45

Atlético de Madrid

2015/2016

5

42

FC Barcelona

2005/2006

6

42

Manchester United FC

2007/2008

6

42

Arsenal FC

2025/2026

6

41

Liverpool FC

2006/2007

7

36

FC Porto

2003/2004

8

36

Inter Milan

2009/2010

8

36

Real Madrid CF

2015/2016

8

36

Paris Saint-Germain

2019/2020

8

36

Chelsea FC

2020/2021

8

31

Liverpool FC

2004/2005

9

31

Manchester United FC

2008/2009

9

31

Juventus FC

2014/2015

9

31

Inter de Milão

2022/2023

9

31

Paris Saint-Germain*

2024/2025

9 (19 no total indicado)*

24

AC Milan

2004/2005

10

24

AC Milan

2006/2007

10

24

Chelsea FC

2007/2008

10

24

Atlético de Madrid

2013/2014

10

24

Juventus FC

2016/2017

10

24

Borussia Dortmund

2023/2024

10

24

Real Madrid CF

2023/2024

10

21

Manchester United FC

2010/2011

11

21

Chelsea FC

2011/2012

11

21

Tottenham Hotspur FC

2018/2019

11

16

AS Monaco FC

2003/2004

12

16

FC Barcelona

2008/2009

12

16

Bayern de Munique

2009/2010

12

16

Borussia Dortmund

2012/2013

12

16

Manchester City FC

2020/2021

12

11

FC Barcelona

2010/2011

13

11

FC Barcelona

2014/2015

13

11

Real Madrid CF

2017/2018

13

11

Liverpool FC

2018/2019

13

11

Liverpool FC

2021/2022

13

8

Bayern Munich

2011/2012

14

8

Bayern Munich

2012/2013

14

8

Real Madrid CF

2021/2022

14

7

Inter Milan

2024/2025

15

5

Real Madrid CF

2013/2014

16

5

Real Madrid CF

2016/2017

16

3

Liverpool FC

2017/2018

17

3

Manchester City FC

2022/2023

17

1

Bayern Munich

2019/2020

18

1

Paris Saint-Germain

2025/2026

18 (23 no total indicado)*

* O PSG jogou uma fase a mais de mata-mata em 2024/2025 e 2025/2026

Queda da fase de liga para o mata-mata

Na fase de liga da Champions, o Arsenal encerrou a etapa dos pontos corridos com o melhor ataque do torneio, com 23 gols marcados. Esse número também representa a 2ª melhor marca desde a mudança de formato da competição na temporada 2024/2025. Apenas o Barcelona da temporada passada conseguiu números mais expressivos, tendo balançado as redes dos adversários 28 vezes.

continua após a publicidade

No entanto, o Arsenal encontrou muitas dificuldades para superar seus adversários desde o início do mata-mata. Os Gunners eliminaram o Bayer Leverkusen por 3 a 1, o Sporting por 1 a 0 e o Atlético de Madrid por 2 a 1.

Nos pontos corridos, o Arsenal teve uma média de 17,25 finalizações por jogo, sendo 7,5 chutes na direção do gol do adversário por partida, segundo dados do Sofascore. Esse volume explica o grande número de gols marcados pelos campeões da Premier League.

No mata-mata, o Arsenal sofreu com um desempenho mais baixo e teve uma média de 12,3 finalizações por jogo, sendo apenas 3,5 chutes na direção da meta rival por partida, de acordo com dados do Sofascore. Essa última estatística representa uma queda de 53,3% em relação à fase de liga.

Na Inglaterra, o Arsenal também sofreu com a queda do desempenho ofensivo, o que fez com que o clube vivesse momentos tensos antes de conquistar o título da Premier League. Entre abril e maio, os Gunners fizeram oito partidas e marcaram dois ou mais gols em apenas duas ocasiões — contra o Fulham, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, e o Crystal Palace, pela 38ª.

Números da queda ofensiva do Arsenal na Champions League
Números da queda ofensiva do Arsenal na Champions League (Arte/NotebookLM)

Arteta tem dúvida no ataque

No comando de ataque, o técnico Mikel Arteta tem três opções para iniciar a decisão contra o PSG: Gyokeres, Havertz e Gabriel Jesus. O brasileiro é o que deve ter menos chances como titular, apesar de ter feito gol na partida contra o Crystal Palace, na última rodada da Premier League.

Na Champions, Gyokeres foi titular em 11 dos 14 jogos do Arsenal, tendo perdido duas partidas por lesão na fase de liga e iniciado no banco de reservas contra a Inter de Milão. O centroavante sueco tem cinco gols no torneio, mas balançou as redes apenas uma vez no mata-mata.

Por outro lado, Kai Havertz iniciou a temporada se recuperando de uma lesão no joelho e ficou à disposição de Mikel Arteta nas rodadas finais da fase de liga da Champions. Mas, em cinco jogos, o alemão marcou três gols, sendo dois no mata-mata, além de ter contribuído com uma assistência.

Nos últimos oito jogos da Premier League, Gyokeres fez quatro jogos como titular, enquanto Kai Havertz começou outras quatro partidas. Nessa amostragem, o sueco fez quatro gols, enquanto o alemão balançou as redes duas vezes.

Gyokeres e Havertz disputam vaga no ataque do Arsenal para a final da Champions League
Gyokeres e Havertz disputam vaga no ataque do Arsenal para a final (Fotos: Glyn Kirk/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias