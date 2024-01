✅ OS CONFRONTOS DO DIA

No principal jogo do domingo, o Japão enfrentou a seleção do Vietnã no Al Thumama Stadium, e não decepcionou. Minamino abriu o placar aos 11 minutos, mas Nguyen Dình Bac e Pham Tuan Hai viraram o jogo para os vietnamitas ainda na primeira etapa. O ex-Liverpool voltou a marcar e deixou tudo igual; no segundo tempo, Nakamura virou para os Samurais Azuis, e Ueda fechou a conta no fim. O resultado colocou a equipe comandada por Hajime Moriyasu na liderança do grupo D, já que Indonésia e Iraque só estreiam na segunda.