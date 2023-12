Com apenas cinco minutos de partida, uma baixa pesada para o PSG: Fabián Ruiz. O espanhol deslocou o ombro e foi retirado de campo de maca direto para a ambulância, sendo substituído por Ugarte. Quatro minutos depois, mais uma perda: Donnarumma. O goleiro do time parisiense foi expulso após sair do gol e acertar uma "voadora" em um jogador do Le Havre. Com a expulsão, o técnico Luis Enrique precisou fazer sua primeira substituição da partida, colocando o goleiro reserva Arnau Tenas no lugar do atacante Bradley Barcola.