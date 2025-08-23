Na última sexta-feira (22), o Tribunal da Província de Buenos Aires decretou que o estádio Libertadores de América, do Independiente, fosse fechado e suspenso para a próxima partida do clube, que acontece neste domingo (24). O local foi palco de cenas de guerra na partida do argentino contra o Universidad de Chile, na última quarta-feira (20).

O confronto entre Independiente e Universidad de Chile, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi marcado por violência nas arquibancadas. O estádio Libertadores de América, em Buenos Aires, registrou cenas brutais de confusão e agressão entre torcedores rivais.

O jogo foi paralisado e posteriormente cancelado. A Conmenbol ainda não definiu qual será o desfecho da partida e a possível punição dos envolvidos.

Entretanto, na última sexta (22), o Tribunal da Província de Buenos Aires emitiu uma medida cautelar decretando o fechamento e a suspensão preventiva do estádio para a partida do Independiente, no próximo domingo (24), contra o Platense, pelo Campeonato Argentino.

Em nota oficial publicada nas redes sociais, o clube mandante disse que o departamento jurídico da instituição pretende recorrer contra essa decisão, para conseguir mandar a partida em casa.

Confira nota do Independiente sobre a decisão da justiça na íntegra

"O Club Atlético Independiente informa que, em cumprimento a uma medida cautelar emitida pelo Tribunal da Província de Buenos Aires, foi decretado o fechamento e a suspensão preventiva do Estádio Libertadores da América – Ricardo Enrique Bochini para a partida do próximo domingo contra o Platense.

Nosso Departamento Jurídico está trabalhando na interposição de um recurso de urgência para que o juiz interveniente reconsidere esta medida, com o objetivo de garantir o direito de nossos sócios e torcedores de torcer pelo Independiente em nosso estádio.

Consequentemente, e até que uma decisão judicial seja proferida, a troca de ingressos para arquibancadas sociais e a venda de ingressos para esta partida estão suspensas.

O Clube continuará a fornecer oficialmente atualizações sobre o caso, sempre comprometido em defender os interesses de nossa instituição e de nossa população."

Relembre: Independiente x Universidad de Chile, pela Sul-Americana, é cancelado

Estádio do Independiente é fechado pela justiça após cenas de guerra na Sul-Americana . (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

O duelo entre Independiente e Universidad de Chile na última quarta-feira (20), válido pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi suspenso e posteriormente cancelado por conta de confusão na arquibancada visitante do estádio Libertadores de América, em Avellaneda (ARG). Torcedores da La U teriam colocado fogo em objetos durante o intervalo da partida, empatada por 1 a 1, e parte da torcida da casa invadiu o setor adversário para responder com agressões.

O time chileno abriu o placar aos 11 minutos com Assadi, e Montiel empatou para os mandantes aos 27 do primeiro tempo. Segundo o jornal argentino "Olé", a confusão começou com torcedores da Universidad de Chile incendiando objetos no setor visitante e arremessando cadeiras em direção à torcida adversária.

Alguns torcedores argentinos chegaram a invadir o campo em busca de segurança. Outros, cruzaram a grade que separava as torcidas para retaliar as ações dos visitantes. Houve também relatos de pedras e barras de ferro lançadas pelos chilenos contra os rivais. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, hinchas da La U aparecem pulando da arquibancada para fugir das agressões dos "rojos".

O segundo tempo chegou a começar, mas a partida foi novamente paralisada após dois minutos, já que o clima continuava tenso nas arquibancadas. Após 20 minutos de espera, a arbitragem mandou os jogadores para os vestiários e também deixou o gramado. O sistema de som do estádio ordenou a saída imediata da torcida visitante. No entanto, uma parcela se recusou a seguir o comando e foi perseguida por torcedores do Independiente, que portavam barras de ferro.